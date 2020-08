Giulia Cavaglià e Sole: battaglia a suon di mugugni social, il gossip

Francesco Sole e Giulia Cavaglià non sono più una coppia: seppur i diretti interessati non hanno mai confermato la rottura, restano pochissimi dubbi sul fatto che la loro relazione sia giunta al capolinea. A provarlo ci sono anche degli indizi social che spingono a pensare che chi è rimasto con il dente avvelenato per la piega che ha preso la situazione è soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma si riavvolga un attimo il nastro: di punto in bianco la coppia ha smesso di frequentarsi e ognuno è andato per la sua strada. Vacanze separate e saluti e baci. Giulia quindi ha smesso di seguire lo scrittore su Instagram ma lui non ha ricambiato la ‘cortesia’ e infatti continua a seguire l’influencer. E qui c’è la prima spia che porta a credere che sia Cavaglià la parte che più è rimasta scottata. Poi…

Giulia Cavaglià e quelle frecciatine a Francesco Sole: il gossip

Francesco, sempre attivo sui social, continua a lanciare le sue pillole sentimentali e a stimolare i fan a riflettere su svariati temi. Può darsi che ci siano anche in sottotraccia dei messaggi riferiti alla sua storia con Giulia. Sole però è meno esplicito della Cavaglià che poche ore fa, ritraendosi rilassata a Monte Carlo, ha scritto: “Vivere bene è la miglior vendetta.” Certo Francesco non è menzionato e si è nel campo delle ipotesi, ma è difficile non credere che la massima non abbia come destinatario proprio lo youtuber. E non è finita qui, perché tra le sue Stories Cavaglià ha pubblicato uno stralcio di ‘Troppo tempo”, brano musicale di NDG: “Non è colpa mia se non ti amo più, no, ehi

Tu sei passata col passare dei giorni”. Non chiaro chi sia a non amare più l’altro/a, se Giulia o Francesco. Fatto sta che il capolinea d’amore, con ogni probabilità si è consumato.

Giulia e Francesco, la love story e la battuta d’arresto

La love story tra l’influencer e lo youtuber ha preso quota ufficialmente lo scorso autunno. Tutto sembrava procedere per il meglio e la coppia, fino a poche settimana fa, sembrava non conoscere crisi. Poi la brusca battuta d’arresto che ha posto delle distanze incolmabili nella relazione.