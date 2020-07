Cavaglià e Sole: la frase sulla ‘caduta’ sancirebbe la fine della storia

Francesco Sole e Giulia Cavaglià continuano a catalizzare l’attenzione del gossip di questa calda estate 2020. Nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguiti i rumors circa una loro rottura, nonostante si parlasse di una loro partecipazione al reality show targato Mediaset ‘Tempation Island‘. Che ci sia crisi tra i due ormai sembra essere una cosa certa. Sono molti, infatti, gli indizi che hanno portato in tanti a questo convincimento. A lanciare per primo l’ipotesi di una rottura tra lo youtuber e l’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne è stato il sito ‘New UeD’, rivelando il fatto che Giulia non segue più Francesco su Instagram. Ma non è tutto, perché a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Amedeo Venza. In una recente Instagram Stories ha infatti dichiarato che l’ex volto del Trono Classico ed il compagno avrebbero litigato. Anche i post sempre più malinconici e nostalgici che condivide Sole sul suo account Instagram, sembrerebbero confermare la fine della love story.

Le parole misteriose di Francesco Sole: sembrerebbe essere finita la storia con Giulia Cavaglià

Francesco Sole continua a sorprendere con i suoi messaggi sul noto social network di condivisioni d’immagini. Nelle ultime ore lo youtuber ha pubblicato una Instagram stories, dove ha dichiarato: “Ogni volta che nella vita ti capita di cadere assicurati di raccogliere qualcosa“. Parole di speranza e allo stesso tempo dal sapore emblematico, che a molti sono apparse come una vera e propria conferma sulla fine della relazione con Giulia. Anche se Francesco non ha fatto espressamente il nome della Cavaglià, le sue parole sembrano a dir poco una coincidenza. Il tutto lascerebbe quindi pensare che ormai i due si siano lasciati, confermando quindi i rumors di questi ultimi giorni.

Giulia e Francesco: come si sono conosciuti

La love story tra Giulia e Francesco è nata poco meno di un anno fa. Lui stava guardando una replica in streaming del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, quando è rimasto particolarmente colpito da Giulia. Come spesso accade in questi casi, i primi approcci tra i due sono avvenuti via social. Così hanno riscontrato sin da subito un certo feeling, tanto da incontrarsi. Un incontro che è diventato straordinariamente importante perché tra l’ex tronista e lo scrittore è scattata la scintilla. Ora però quel fuoco sembra essersi spento.