Francesco Sarcina, silenzio Clizia Una Storia da Cantare: “Saluto mamma e figli”

Una Storia da Cantare, Francesco Sarcina non vuole parlare dell’ex Clizia Incorvaia: nel suo cuore solo madre e figli

Francesco Sarcina è stato uno degli ospiti più attesi di Una Storia da Cantare, il programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. La musica fa sempre da protagonista, ovviamente, ma sui social si sono chiesti se ci fosse stato qualche riferimento (leggi: frecciatina) alla sua ex Clizia Incorvaia. Lei attualmente si trova al Grande Fratello Vip, ha parlato spesso di Sarcina, ma pare sia concentrata totalmente su Paolo Ciavarro, il quale si è preso una bella cotta. Ma cos’è successo oggi a Una Storia da Cantare? Cos’ha detto Francesco Sarcina dopo la sua esibizione dedicata all’intramontabile Mina?

Francesco Sarcina a Una Storia da Cantare, Clizia e Paolo… già aria di crisi?

A Una Storia da Cantare, Francesco Sarcina ha cantato Insieme, un brano che ascoltava da quando era solo un bambino perché sua madre – con la quale ha un rapporto indissolubile – cantava sempre; un brano che quindi lo rimanda al passato. A sorprendere i telespettatori, sono stati i saluti di Sarcina ai suoi figli e alla mamma mentre Clizia e Paolo hanno i nervi tesi al Gf Vip…

Madre e figli Francesco Sarcina: i suoi saluti dal palco di Una Storia da Cantare

Terminata la sua esibizione (premiata col plauso del pubblico), Francesco Sarcina ha detto: “Grazie Ruggeri per avermi detto questo, è stato uno dei più bei complimenti che abbia mai ricevuto. Questo è un brano che ascolto da quando sono nato. Mia madre la cantava sempre. Saluto i miei figli e la mia mamma”. Silenzio assoluto su Clizia, la quale non se la sta passando proprio bene… la chiacchieratissima squalifica diventerà realtà? Non sono proprio piaciute le sue parole su Denver!