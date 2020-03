Francesco Sarcina Grande Fratello: “Escono tutte da là, stavo zitto ma…”

Grande Fratello, Francesco Sarcina fa delle considerazioni su alcune ragazze che hanno partecipato al reality show: tutte uguali su Instagram

Fioccano dirette Instagram in questo periodo di quarantena per il Coronavirus! Anche Francesco Sarcina non è riuscito a trattenersi e ha finalmente detto qualcosa sul Grande Fratello Vip: nulla sulla sua ex Clizia Incorvaia, ma sulle belle ragazze (tutte uguali) che escono dal reality show sì, però. Non ha voluto fare i nomi: ha semplicemente spiegato che, quando si trova davanti a delle foto di ragazze davvero sensuali, poi, facendo delle ricerche sul motore di ricerca, trova sempre una cosa che le accomuna… hanno partecipato al Gf!

Francesco Sarcina: zeo parole su Clizia, ma parla della sua passione per le donne

Mentre scopriamo sempre più novità sulla storia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, oggi Francesco Sarcina ha voluto spendere qualche parola sul reality show di Canale 5: “Vedo tante belle ragazze su Instagram, faccio delle ricerche su Safari e scopro che sono delle vippone del Grande Fratello! Escono tutte da là! Fanno le stesse pose… Il concetto mio non è di rabbia. Mi stupisce umanamente questa crisi che stiamo vivendo adesso. Questa crisi è un grande cambiamento. Un momento dove le vere menti emergono… I Vipponi lasciamoli là: quello faranno e basta. Noi facciamo cose quotidiano e vere”. Ha poi aggiunto: “Mi sono rovinato la vita per la mia passione per le donne. Questa è una mia passione sfrenata!”.

Gf, Francesco Sarcina: “Il mio manager si starà impiccando, sto sclerando!”

Ha fatto un collegamento fra il reality e il famoso libro di George Orwell 1984: “Era prevedibile che la tecnologia prendesse il sopravvento sulla realtà umana. Siccome noi siamo esseri facilmente condizionabili, cadiamo dentro questa trappola. Veniamo condizionati: compriamo quello che vogliono loro, guardiamo i programmi che vogliono loro… questa è la catena della demenza!”. Accortosi di aver lanciato qua e là frecciatine, ha detto: “Sono in diretta. Il mio manager si starà impiccando! Sono stato zitto fino adesso… sono a casa e sto sclerando!”.