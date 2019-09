Francesco Monte imita Tommaso Paradiso e fa pace con Mario Ermito

Video di Francesco Monte che imita Tommaso Paradiso a Tale e Quale Show 2019

È tutta in salita la strada di Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019. Dopo la prima imitazione di Mahmood, che ha ricevuto qualche critica di troppo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha convinto giurati e pubblico nelle vesti di Tommaso Paradiso. Monte ha indossato alla perfezione i panni dell’ormai ex leader dei TheGiornalisti e ha cercato di imitarlo in ogni minimo dettaglio, dai movimenti al look senza dimenticare la tonalità di voce. La performance di Francesco è piaciuta al pubblico e soprattutto a Loretta Goggi, che in diretta tv ha invitato il concorrente di Carlo Conti a fregarsene degli haters che popolano il mondo del web e “che spesso sono pieni di pregiudizi”.

Pace fatta tra Francesco Monte e Mario Ermito a Tale e Quale Show?

Subito dopo l’imitazione di Tommaso Paradiso di Francesco Monte, Carlo Conti ha menzionato Mario Ermito, il concorrente di Tale e Quale Show 2018 che proprio lo scorso anno si è trovato a interpretare il cantante romano. Appena è stato nominato Ermito, Monte ha alzato in braccio in segno di saluto e Mario, seduto nello studio in prima fila, ha prontamente replicato. Pace fatta dunque tra i due? Tra Mario e Francesco, stando ad alcune indiscrezioni trapelate lo scorso anno al Grande Fratello Vip, non correva buon sangue. Con questo gesto, però, pare proprio che tensioni e malumori siano stati velocemente dimenticati.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ Tommaso Paradiso#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 20. September 2019

Cosa pensa Carlo Conti della partecipazione di Francesco Monte

Carlo Conti ha difeso a spada tratta la scelta di avere Francesco Monte nel cast di Tale e Quale Show 2019. “Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality. Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare”, ha assicurato il presentatore Rai.