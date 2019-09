Giulia Salemi e il nuovo rapporto con Francesco Monte, concorrente di Tale e Quale Show

La partecipazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show di Carlo Conti sta facendo discutere parecchio. C’è chi è felice che il tarantino possa finalmente mettere in mostra il talento e chi invece è stufo di vedere l’ex tronista di Uomini e Donne in tv. Di certo, il programma Rai è una vera garanzia per gli ascolti e ogni venerdì sera è seguito da ben 4 milioni di telespettatori. Tra i fan dello show pure Giulia Salemi, l’ex fidanzata di Monte, alla quale sarebbe piaciuto molto far parte del cast. E la presenza di Monte non avrebbe influenzato in alcun modo la modella italo-persiana che, però, non sa cantare e non è quindi in grado di poter affrontare una sfida del genere.

Le parole di Giulia Salemi su Tale e Quale Show e Francesco Monte

“Tale e Quale Show? Purtroppo non so cantare! Ma avrei accettato volentieri pur sapendo che c’è Francesco: non porto rancori inutili”, ha dichiarato Giulia Salemi alla rivista Nuovo. Dunque, non vedremo mai l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel varietà di Carlo Conti. Ma una cosa è certa: Francesco e Giulia hanno scelto di avere un rapporto cordiale e d’affetto, lontano da ripicche e ruggini. Del resto Monte è già andato avanti: dalla scorsa estate fa coppia fissa con la modella pugliese Isabella De Candia, con la quale c’è molta sintonia e complicità.

Giulia Salemi non soffre più per l’ex fidanzato Francesco Monte

Al contrario Giulia Salemi è ancora single. Al momento la 26enne non è ancora pronta a vivere una nuova storia d’amore. Però è riuscita a dimenticare Francesco Monte, conosciuto un anno fa nella Casa più spiata d’Italia. “Sono riuscita a buttarmi quel dolore alle spalle. Non sono mai stata così serena. Devo dire che la mia famiglia mi ha aiutato tanto”, ha confidato l’ex protagonista di Pechino Express.