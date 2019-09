Francesco Monte: le prime parole dopo l’esibizione a Tale e Quale Show

Francesco Monte: le sue prime parole dopo l’esibizione a Tale e Quale Show

Francesco Monte è uno dei concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Tale e Quale Show. Gli occhi, infatti, sono quasi tutti puntati su di lui a causa dei vari gossip che hanno interessato la sua persona durante gli ultimi mesi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha catturato l’attenzione degli italiani specialmente per le sue vicende amorose ora, però, finalmente può dimostrare di possedere anche qualche talento. Ieri sera, durante la prima puntata del programma condotto da Carlo Conti, Francesco ha vestito i panni di Mahmood per cantare la canzone ‘Soldi’ con la quale l’artista milanese ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. La sua esibizione ha portato a casa un discreto successo. Il bel tarantino infatti ha saputo ben imitare le movenze di Mahmood, ha sfoggiato una buona intonazione ma, purtroppo, la sua voce era un po’ diversa da quella del cantante che ha interpretato.

Francesco Monte ringrazia chi lo ha seguito e poi fa una promessa

I commenti sulla sua performance (qui il video) hanno acceso il web. In tanti infatti hanno espresso degli apprezzamenti nei confronti di Monte, altri invece hanno fatto il contrario. E qualcuno, sfortunatamente, ci è andato anche giù pesante. In studio, invece, Francesco si è beccato molti complimenti specialmente dai giudici e, per lui, gli applausi del pubblico non sono stati di certo pochi. Poche ore fa, però, è stato proprio lui a volersi esprimere. Il fidanzato di Isabella De Candia ha voluto, in primis, fare dei ringraziamenti per poi sciogliersi in una dolce promessa. “Buon pomeriggio ragazzi, volevo ringraziarvi per il sostegno che mi avete dato ieri sera e per i tanti messaggi positivi che ho ricevuto. E niente, io ci metterò tutto il mio impegno, la prossima settimana, per cercare di divertirmi e di divertirvi”, ha detto nelle sue Instagram Stories.

Francesco Monte sarà Tommaso Paradiso nella prossima puntata

Francesco Monte sta partecipando a Tale e Quale Show per mostrare il suo talento. Il ragazzo, infatti, ha da sempre sognato di fare l’attore e questa trasmissione potrebbe fargli da trampolino di lancio. Come ribadito da Carlo Conti, l’ex isolano ha delle ottime qualità e questa è l’occasione giusta per poterle dimostrare. Durante la prossima puntata lo vedremo vestire i panni di Tommaso Paradiso, il frontman dei TheGiornalisti. La curiosità è già tantissima e noi gli facciamo un grande in bocca al lupo!