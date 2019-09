Francesco Monte è Mahmood a Tale e Quale Show: l’imitazione divide

Video di Francesco Monte che imita Mahmood a Tale e Quale Show 2019

Tra i concorrenti più attesi, Francesco Monte ha finalmente fatto il suo debutto a Tale e Quale Show 2019. La prima esibizione non è stata delle più facili: il bel tarantino si è ritrovato ad indossare i panni di Mahmood, l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Un’imitazione che ha diviso in due il pubblico: c’è chi ha apprezzato l’intonazione di Monte e chi l’ha invece aspramente criticato. Diversa la posizione dei giurati: in particolare Loretta Goggi ha riservato belle parole per l’ex tronista di Uomini e Donne, pronto a mettere in mostra il proprio talento nel varietà di Carlo Conti.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ Mahmood#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 13. September 2019

Perché Francesco Monte partecipa a Tale e Quale Show

Come spiegato negli ultimi giorni, Francesco Monte ha deciso di mettersi in gioco a Tale e Quale Show per mostrare finalmente il proprio talento. Un talento che non è mai emerso negli altri programmi ai quali ha partecipato, come Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip. L’ex tronista sogna di diventare un attore affermato e vuole dimostrare a tutti le proprie capacità. Durante la conferenza stampa del programma di Rai Uno, Monte ha detto basta al gossip: dopo l’addio a Giulia Salemi è felice accanto alla modella Isabella De Candia, con la quale la relazione è seria e stabile.

Cosa pensa Carlo Conti della partecipazione di Francesco Monte

Carlo Conti ha difeso a spada tratta la scelta di avere Francesco Monte nel cast di Tale e Quale Show 2019. “Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality. Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare”, ha assicurato il presentatore Rai.