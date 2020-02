Monte, Pannofino al miele. Balivo: “Sei generoso, non è così di solito”

Francesco Monte, Pannofino al miele. Balivo all’attore: “Sei generoso, non è così di solito”

Francesco Pannofino è sbarcato a Vieni da me, parlando di Mine Vaganti (spettacolo teatrale con cui è in scena in questi giorni) e di Francesco Monte. L’attore e l’ex tronista di Uomini e Donne (oggi affermato modello e influencer) si sono conosciuti durante l’avventura a Tale e Quale Show 2019, edizione in cui il tarantino è stato una vera e propria rivelazione, riuscendo a togliersi di dosso i panni del bello ma inconcludente. Dello stesso parere Pannofino, che ha avuto parole al miele per il pugliese. Non solo come professionista ma anche come persona al di fuori del contesto dello spettacolo.

“Monte è una persona piacevole da frequentare anche fuori dal lavoro”

“Francesco è un bravo ragazzo: lui nasce da una storia particolare, moderna, dai social. Finalmente è stato apprezzato per la sua bravura e non per la sua bellezza”, ha esordito Pannofino che ha aggiunto: “A Tale e Quale Show ha fatto vedere di essere un bravo artista”. Apprezzamenti anche sul versante privato: “Monte è una persona piacevole da frequentare anche fuori dal lavoro… Ci sentiamo ancora qualche volta in chat”. A questo punto è intervenuta anche Caterina Balivo che ha definito l’attore un “generoso”, rimarcando che nel mondo dello spettacolo non è affatto scontato che si senta una persona affermata da anni, come è il caso di Pannofino, parlare in modo tanto altruista nei confronti di un collega. “Credimi che non è così di solito”, ha chiosato la conduttrice, evidentemente colpita in positivo dalle dichiarazioni del doppiatore.

Francesco Monte e l’amore: passato e presente

Monte, dopo essere stato chiacchieratissimo per le sue love story precedenti (Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto, Giulia Salemi), oggi è felice al fianco di Isabella De Candia, modella pugliese con la quale ha iniziato una relazione la scorsa estate, dopo il naufragio sentimentale avvenuto tra lui e la Salemi. La coppia era sbocciata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 3.