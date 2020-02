Teresanna Pugliese, Signorini cita subito Francesco Monte: la storia

Teresanna Pugliese al GF Vip, Signorini fa subito spuntare il nome di Francesco Monte: la storia tra i due e gli attriti dopo l’addio

Teresanna Pugliese è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 4. Oggi 17 febbraio 2020, ha fatto il suo ingresso e Alfonso Signorini ha subito fatto spuntare il nome di un suo celebre ex, Francesco Monte. Il conduttore nonché direttore del magazine Chi lo ha citato quasi di soppiatto ma il messaggio è arrivato forte e chiaro: dalla serie ne sentiremo delle belle nella Casa più spiata d’Italia. E pensare che il tarantino, che proprio al GF Vip (seconda edizione) vide naufragare la sua love story con Cecilia Rodriguez, nell’ultimo periodo ha detto di voler dare un taglio netto al gossip, da sempre sua croce e delizia. C’è da scommettere che in modo indiretto Monte ri-balzerà alle cronache del reality, suo malgrado.

Teresanna: il matrimonio con Giovanni e gli amori di Uomini e Donne

Oggi Teresanna è felice con il marito Giovanni Gentile, sposato nel 2018. Location del matrimonio, una villa a Caserta (l’evento è stato raccontato in diretta da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5). La coppia ha anche un figlio, Francesco, nato nel 2015. Ma torniamo alla love story con Monte, che sbocciò sotto le telecamere di Uomini e Donne. Inizialmente la Pugliese si è presentata nello show per corteggiare Samuel Nardi. L’anno dopo fu tronista e conobbe Monte e Antonio Passarelli. Quest’ultimo fu la sua scelta, ma l’amore naufragò in fretta. Così, la stagione successiva tornò nel programma di Maria De Filippi. E chi c’era sul trono? Monte: fu amore. La relazione durò circa un anno e mezzo. Il resto è risaputo, con il tarantino che si fidanzò con Cecilia Rodriguez poi fuggita nelle braccia di Ignazio Moser, etc etc…

Monte e Teresanna: gli amori attuali dei due ex

Dopo l’addio, Teresanna e Francesco si sono punzecchiati diverse volte. Oggi hanno preso strade completamente diverse. Monte è sereno al fianco della modella Isabella De Candia, la Pugliese del marito.