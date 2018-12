Francesco Monte: dolci parole per Teresanna e retroscena casting UeD

Francesco Monte, tempo di confessioni al Grande Fratello Vip: le dolci parole per Teresanna Pugliese, il ‘tempo che fu’ a Uomini e Donne e il retroscena del casting

Tempo di pensieri, riflessioni e ricordi al Grande Fratello Vip. Il reality sta volgendo al termine e i ‘superstiti’ colgono le ultime occasioni per confidarsi e lasciarsi andare ai ricordi. Così capita che Francesco Monte rimembri il tempo che fu a Uomini e Donne e l’amore vissuto con Teresanna Pugliese, come riportato dal blog Isa e Chia. La gioventù, la timidezza, l’insicurezza… La mente vola al passato, i ricordi affiorano… “Voi mi vedete adesso con mille complessi, ma da ragazzino ero molto peggio. Ero davvero insicuro, vergognoso e con mille paranoie. Quando feci il casting per Uomini e Donne ero timidissimo, tanto che la ragazza dei casting mi disse che forse era meglio iniziare come corteggiatore, invece che da tronista”.

“Ho passato dei mesi stupendi”. Le memorie di Francesco

“Comunque passai il provino – prosegue Monte -. Allo step successivo serviva il documento e io me l’ero scordato. Ero quasi sollevato e continuavo dire alla tipa del casting ‘torno la prossima volta con la patente, non ci sono problemi’”. Francesco confessa che in realtà era paralizzato dal timore: “Me la stavo facendo addosso volevo andarmene, avevo paura di svenire. La signora si fa faxare la patente da mio padre e quindi mi hanno fatto entrare in studio a fare le prove”. Quei ricordi portano dritti a Teresanna Pugliese, su cui spende dolci parole: “Nella prima puntata ero molto ansioso, scesi velocemente e mi misi a sedere all’ultimo sgabello, il più lontano dalla tronista. Teresanna però mi notò e disse che le piacevo. Ho passato dei mesi stupendi dentro al programma, abbiamo fatto delle bellissime esterne. Purtroppo lei alla fine ha scelto un altro ragazzo (Antonio Passarelli, ndr)”. Monte ci rimase male, ma non si arrese: “Ero deluso, non ce l’avevo con lei, non ero arrabbiato, solo mi dispiaceva che non avesse scelto me, perché io a lei ci tenevo davvero”.

“Troppo diversi, non potrei mai tornare con lei”

“Poi sono diventato tronista ed è scesa lei a corteggiarmi – ricorda sempre Francesco -. A me piaceva molto una ragazza, ma una volta che è tornata Teresanna ho dovuto seguire il mio cuore e l’ho scelta. Quando è scesa dalle scale ero davvero molto emozionato. Fuori da Uomini e Donne ci siamo messi insieme, è durata circa 7 mesi”. A questo punto l’ex tronista spiega il motivo dell’addio: “Troppe cose viste in maniera diversa, diversi punti di vista, ideali e modi di vedere la vita. Non ci incontravamo più su molte cose. Non potrei mai tornare con lei. E’ andata avanti, ha un nuovo compagno e un bambino. Si è rifatta una vita dopo di me.”