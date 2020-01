Monte e Isabella: dove eravamo rimasti, ‘cambio di passo’ di Francesco

Francesco Monte e Isabella De Candia: dove eravamo rimasti, ‘cambio di passo’ dell’ex tronista

Come stanno Francesco Monte e Isabella De Candia? L’ex tronista di Uomini e Donne (oggi affermato influencer) e la modella stanno molto bene e continuano a coltivare il loro amore. A differenza del passato, però, il pugliese ha virato parecchio in riferimento alla gestione della sua immagine pubblica. Un vero e proprio ‘cambio di passo’: se con le sue ex fiamme il tarantino è sempre stato molto attivo sui social, dove non sono mancate polemiche e chiacchiericci, ora ha optato per un approccio molto più di basso profilo sul web per quel che concerne la sua vita sentimentale. Meno post = meno gossip e quindi meno vociferare. E all’origine di tale decisione ci sarebbe pure una differenza di vedute tra la sua fidanzata attuale e quelle del passato.

Monte e le ex ‘troppo’ social

Francesco ha dichiarato di non voler più far parlare di sé per le sue conquiste amorose, ma per il suo talento e la sua professione. Nulla da dire, se non che, dopotutto, chi si ficca in certi ‘pasticci’ potrebbe pensare di veicolare ‘meno’ sul web della propria vita privata. E proprio su questo punto Monte ha voluto fare chiarezza in un’intervista recente, spiegando che erano soprattutto le sue ex fiamme a voler essere social. Adesso, sembra invece che Isabella la pensi come lui. E dunque ecco che le dediche zuccherose e i post di coppia sono drasticamente calati. Non per questo, però, la love story non procede spedita. Anzi…

Isabella e Francesca, l’amore con Isabella è meno social

Seppur Francesco e Isabella non sono ‘troppo’ social, qualche piccola dedica la concedono comunque ai fan. Nelle scorse ore, ad esempio, la modella ha fatto apparire tra le sue Stories uno scatto con Monte, con tanto di cuoricino a incorniciare il momento. Insomma la storia c’è ancora e soprattutto prosegue nel migliore dei modi. Anche se spesso, non si vede!