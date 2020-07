Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 luglio 2020, il tarantino ha ammesso che la recente quarantena ha rafforzato ancora di più il rapporto. Entrambi pugliesi, Francesco e Isabella hanno diverse cose in comune e il lockdown ha portato maggiore complicità e sintonia alla coppia. Certo, non mancano le classiche discussioni uomo-donna ma l’ex tronista di Uomini e Donne è più che mai sereno. A un anno dal primo incontro il rapporto con Isa va a meraviglia e l’indossatrice potrebbe essere la donna giusta per Francesco. Monte non ha mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia ma per il momento si accontenta della convivenza. Il 32enne è concentrato sulla sua nuova carriera di cantante e vuole dare priorità al lavoro prima di andare all’altare e diventare papà.

Francesco Monte e Isabella De Candia litigano solo per le mutande

“Noi con il lockdown siamo andati benissimo, a parte le solite cose fra uomo e donna, insomma, tipo la mutanda che lasci per terra e da quella nasce la discussione. Sì, le lascio per terra e anche sulle sedie e sui tavoli. Questo per dire che stare insieme non è semplice e lo è meno se sei costretto da una pandemia, ma se hai l’equilibrio, nonostante gli inconvenienti è naturale”, ha ammesso Francesco Monte alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Con Isabella De Candia la liaison va avanti ormai da un anno. L’incontro tra i due è avvenuto dopo la rottura tra Monte e Giulia Salemi, la web influencer italo-persiana conosciuta alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Matrimonio e figli? Per ora è troppo presto per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che si sta dedicando alla sua nuova carriera da cantante dopo la fortunata partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Francesco Monte è diventato cantante, nuova svolta per il 32enne

Una vera e propria svolta nella carriera di Francesco Monte. Dopo diverse esperienze televisive l’ex fiamma di Cecilia Rodriguez ha scelto di intraprendere la strada musicale. Decisivo è stato il percorso a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove è stato supportato da Loretta Goggi e Toto Cutugno. La sua canzone d’esordio è Siamo già domani, che tanto successo sta riscuotendo su Spotify e sui social network. In futuro Monte non esclude un album discografico mentre sogna un duetto con Jennifer Lopez e Justin Timberlake. Con la prima ha già lavorato insieme nella campagna fotografica del noto marchio Guess.