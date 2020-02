Francesco Monte e Jennifer Lopez hanno lavorato insieme per il mondo della moda

Svolta nella carriera di Francesco Monte. Dopo Tale e Quale Show – dove ha messo in luce le sue doti canore – l’ex tronista di Uomini e Donne ha posato per una campagna internazionale accanto a Jennifer Lopez. I due sono diventati testimonial di un brand statunitense noto in tutto il mondo: un vero e proprio orgoglio per l’ex fiamma di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Monte, che oggi si sta dividendo tra le lezioni di canto, quelle di recitazione e l’attività di modello, ha confidato al settimanale Di Più come è arrivato a lavorare al fianco di una star internazionale come J.Lo, non nascondendo orgoglio e una certa soddisfazione.

Cosa ha detto Francesco Monte sulla campagna pubblicitaria con Jennifer Lopez

“In questi ultimi tempi la mia vita è cambiata. Sono davvero felice, per me è un grande momento”, ha premesso Francesco Monte a Di Più. “Prima di posare per questa campagna pubblicitaria è stata Jennifer Lopez a dare il benestare sulla mia persona. Nel senso che prima di posare con il sottoscritto ha voluto sapere tutto di me. Si è informata, ha voluto conoscere quello che ho fatto. Lo capisco, in questi servizi i nomi noti, prima di posare con qualcuno, vogliono sapere tutto di quel qualcuno, e lei ha accettato”, ha raccontato il tarantino, che il prossimo maggio compirà 32 anni.

Jennifer Lopez colpita dalla partecipazione di Monte a Tale e Quale Show

“Da quello che ho capito Jennifer è rimasta colpita dal fatto che avevo partecipato a un programma come Tale e Quale Show. E che quindi ho anche qualità di cantante. Sono rimasto onorato da tutta questa considerazione”, ha ammesso Francesco Monte. Quest’ultimo ha aggiunto che lavorare con la Lopez è stato meraviglioso e che la diva si è mostrata molto disponibile e gentile nei suoi confronti. “Sicuramente è l’inizio di qualcosa di bellissimo. Per questo marchio sono più negli Stati Uniti che in Italia e mi sento galvanizzato”, ha confidato il pugliese.

Come va la storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia

Non solo soddisfazioni lavorative, Francesco Monte è sereno anche in amore. Grazie a Isabella De Candia il giovane ha trovato stabilità e sicurezza, tanto che i due convivono già a Milano.