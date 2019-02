Francesco Monte: “Eva Henger? Non temo nulla. Giulia Salemi? Crede in me”

Francesco Monte news canna-gate: le parole su Eva Henger, Barbara d’Urso, Giulia Salemi

Francesco Monte è pronto a tutto. Dopo che è riesplosa la polemica sul canna-gate, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Una delle poche, visto che il tarantino vuole risolvere la questione in tribunale. “La querela per diffamazione nei confronti della signora Henger è datata marzo 2018 e sulla notifica, personalmente, posso farci ben poco. Ho preferito che a parlare fossero solo i miei legali. Non sono mai stato in cerca di visibilità e non sono nemmeno uno di quelli che crede nel purché se ne parli. Preferisco andare in tv per parlare di me, del mio lavoro e non di accuse totalmente infondate”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Monte ha fatto poi una precisazione su Barbara d’Urso, che ha ampiamente affrontato la diatriba scoppiata lo scorso anno sull’Isola dei Famosi.

Francesco Monte: inizia la battaglia in tribunale con Eva Henger

“Io, per diffamazione, ho citato solamente la signora Henger. Tutto il resto è televisione e mi dispiace che la conduttrice del programma abbia ironizzato su un’inesistente antipatia nei suoi confronti. Io sono un pacifico per natura. Pensi che non ce l’ho nemmeno con la mia controparte”, ha ribadito Francesco. Qualche naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 ha intanto cambiato idea sul canna-gate. È successo a Cecilia Capriotti che, proprio a Domenica Live, ha difeso Eva Henger. “Sorrido all’idea che alcune persone cambino idee e versioni in base alle situazioni”, ha replicato Francesco Monte. Che non è spaventato dalle minacce di Eva: l’attrice ungherese ha detto di avere altre informazioni in suo possesso. “Sono curioso di sapere cosa avrà ancora da dire, ma non temo più nulla. Oramai sono pronto a tutto”, ha sottolineato l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte e Giulia Salemi: amore a gonfie vele

In attesa di scoprire come finirà la querelle tra Francesco Monte e Eva Henger, il 30enne si gode l’amore di Giulia Salemi. Dopo la fine del Grande Fratello Vip la relazione tra Francesco e Giulia procede a gonfie vele. “Giulia crede in me. Conosce la verità e anche lei attende fiduciosa. Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza starci a ragionare troppo. Da quando siamo fuori dal reality le cose tra di noi vanno decisamente meglio. Non conviviamo ufficialmente ma è un po’ come se lo stessimo già facendo”, ha spiegato Monte.