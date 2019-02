Cannagate, Cecilia Capriotti: “Eva dice la verità”. Henger: “Ci sono altre cose”

Cannagate news, querela Francesco Monte-Eva Henger: interviene Cecilia Capriotti

Dopo la querela di Francesco Monte a Eva Henger, a Domenica Live si è tornato a parlare del canna-gate scoppiato lo scorso anno all’Isola dei Famosi. E questa volta spunta una testimonianza importante: quella di Cecilia Capriotti. La soubrette ha cambiato versione: finalmente ha scelto di dire la verità e appoggiare la Henger. “Io non avevo negato l’anno scorso, mi ero limitata a dire che Eva non è una bugiarda. L’anno scorso c’era un’omertà generale. Ma ad oggi, dopo i video di Striscia la notizia e la querela di Monte, è inutile nascondere la verità. Abbiamo visto tutti fumare Francesco e in tribunale dovremo dire la verità. Io appoggio Eva, che è stata duramente attaccata”, ha detto la Capriotti.

Eva Henger: le parole dopo la querela di Francesco Monte

Eva Henger – che negli scorsi giorni è stata interrogata per tre ore in Procura – è sicura della sua verità. “Ci sono altre cose che non ho detto in tv e che dirò in tribunale. Sono contenta che un anno dopo comincia ad uscire fuori la verità. Anche se, come dico sempre, la verità non va in prescrizione. So che altri naufraghi diranno la verità davanti al giudice. Lo scorso anno hanno fatto una riunione dove hanno deciso di non dire la verità ma questa volta è diverso”, ha assicurato la madre di Mercedesz Henger.

Francesco Monte resta in silenzio dopo la querela

Intanto Francesco Monte resta in silenzio. Dopo che si è sparsa la voce della querela, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha proferito parola sulla vicenda. Come andrà a finire?