Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte e l’imitazione di Michael Bublè

L’imitazione di Michael Bublè ha regalato a Francesco Monte il pass per accedere al Super Torneo di Tale e Quale Show, in partenza su Rai Uno il prossimo venerdì 25 ottobre. Fino alla semifinale l’ex tronista di Uomini e Donne era a rischio ma la finale della nona edizione ha decisamente cambiato le carte in tavola. L’ultima performance del tarantino ha lasciato tutti senza parole, sia in studio – dove c’è stata una nuova standing ovation dopo quella di qualche settimana fa con Ed Sheeran – sia a casa e sui social network. I giurati hanno riempito di complimenti Francesco, a partire da Vincenzo Salemme, che ha elogiato di nuovo il 31enne. “Sorprendente, non ho parole. È complicato imitare Bublè. Eccezionale davvero, un capolavoro”, ha detto l’attore napoletano. Dello stesso avviso Loretta Goggi che ha ribadito: “Percorso meraviglioso, complimenti. Ma perché non hai fatto il cantante anziché il modello?“. Di poche parole Giorgio Panariello che però ha inserito Francesco al primo posto della sua classifica personale.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ Michael Bublé#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 18. Oktober 2019

Francesco Monte ha vinto la puntata di Tale e Quale Show 2019

Forte dei voti dei giurati ma pure di altre due concorrenti – Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi hanno donato 5 punti a testa – Francesco Monte è riuscito a vincere la sesta puntata di Tale e Quale Show 2019. La seconda in questa edizione dopo quella di Ed Sheeran di qualche settimana fa. Per quanto riguarda la classifica generale, Monte si è piazzato al secondo posto, subito dopo il vincitore Agostino Penna. Francesco si è così guadagnato il posto al Super Torneo di Tale e Quale Show, che partirà il prossimo venerdì su Rai Uno.

Francesco Monte votato per il suo percorso a Tale e Quale Show

Ad ogni finale di Tale e Quale Show vengono elargiti dei punti extra a chi ha portato avanti un percorso unico e sorprendente. Quest’anno a beneficiarne è stato Francesco Monte che ha ottenuto 10 punti dai coach, 10 da Loretta Goggi e 10 da Giorgio Panariello. Vincenzo Salemme ha invece preferito regalare i suoi punti ad Agostino Penna.