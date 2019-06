Monte e Salemi: primo incontro dopo la rottura, cosa è successo

Francesco Monte e Giulia Salemi, il primo incontro dopo la rottura e il gossip che impazza su Diletta Leotta

La rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte sembra davvero definitiva. I due ex fidanzati si sono incontrati per la prima volta durante una sfilata sul Lago di Como e soprattutto dopo il gossip che impazza sul presunto flirt tra Diletta Leotta e l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino. Entrambi, infatti, erano presenti ad un evento organizzato da Guess, in cui tra gli altri c’erano anche Stefano Sala, Marco Fantini e Andrea Damante. Un bel gruppetto insomma, ma ciò che sta interessando è proprio cosa è successo tra Giulia e Francesco. Secondo le indiscrezioni che sono usciti da alcuni siti (Il Giornale.it è uno dei tanti che riportano la notizia), Monte e Giulietta si sono incontrati (e questo era inevitabile) ma si sarebbero totalmente ignorati. Ovviamente, immaginiamo ci fosse imbarazzo. Nelle Instagram stories che molti influencer hanno realizzato durante la serata, i due non sono mai stati ripresi insieme. E questo ci fa pensare che l’incontro tanto sperato dai fan e che potesse risolvere la situazione non è mai avvenuto.

Monte e Salemi: come stanno dopo la rottura

Mentre Francesco Monte appare molto rilassato dopo la rottura con la Salemi, si è anche concesso una vacanza ad Ibiza, Giulia invece appare molto più provata. Ovviamente, non possiamo sapere cosa frulli in testa a Francesco e forse anche lui sta molto male ma non vuole darlo a vedere. Fatto sta comunque che la fine della storia tra i due ex gieffini non ha arrestato il desiderio dei loro fan di vederli di nuovo insieme. Anzi, c’è chi afferma di vedere negli occhi di Monte tanta tristezza, mentre era più felice accanto a Giulia. Una storia d’amore, anche se breve, una volta che finisce può fare davvero male, ma il gossip non bada ai sentimenti. E per questo nella giornata di ieri, non si è fatto altro che parlare del flirt in corso tra Diletta Leotta e lo stesso Francesco.

Monte e Diletta Leotta: cosa c’è di vero dietro le voci su un loro presunto flirt?

Mentre Francesco Monte preferisce il silenzio stampa, Diletta ha invece spiegato la verità sul rapporto con l’ex tronista. Anche lei tornata single da poco e dopo una storia d’amore di quattro anni, ha spiegato così ai microfoni di Tabloit.it: “Io e lui siamo amici!“.