Monte e Giulia sotto le coperte al Grande Fratello: la rivelazione di Cattaneo

Francesco Monte e Giulia Salemi piccanti al Grande Fratello Vip: la rivelazione di Ivan Cattaneo

Francesco Monte e Giulia Salemi avrebbero fatto l’amore al Grande Fratello Vip. A rivelarlo Ivan Cattaneo, amico dell’ex tronista di Uomini e Donne durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Il cantante ha specificato al settimanale Vero di non avere certezza di quanto accaduto anche se ne è più che convinto. “L’amore al GF? È quasi impossibile farlo, ma secondo me qualcuno lo ha fatto. Chi? Non ne ho la certezza, ma credo che Francesco e Giulia l’abbiano fatto“, ha confidato l’interprete di Una zebra a pois. Parole che cozzano con quanto dichiarato qualche settimana fa dalla Salemi: l’italo-persiana ha apertamente negato di aver consumato con Francesco nel bunker di Cinecittà. “Io e Fra non siamo tipi da amore sotto le telecamere. Hanno anche detto che abbiamo consumato. Falso. Quello che succederà, sarà lontano dagli occhi di tutti”, ha assicurato l’ex modella. Quale sarà la verità?

Le altre parole di Ivan Cattaneo su Francesco e Giulia Salemi

“Francesco Monte è una persona meravigliosa, tra noi c’è molto affetto. È stata bella la nostra storia, che non è una storia d’amore, anche se da parte mia forse un po’ di più lo è stata. Da parte sua c’è una grande e bella amicizia”, ha ammesso Ivan Cattaneo sull’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. L’artista ha qualche dubbio sulla relazione tra il tarantino e Giulia Salemi: “Gli amori nati in una situazione anomala come il Grande Fratello Vip sono a loro volta anomali. Nascono, ma forse poi diventano di più grandi amicizie che grandi amori. Bisognerà vedere come andrà nei prossimi mesi”.

News sulla storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Intanto tra Francesco Monte e Giulia Salemi procede tutto a gonfie vele. Dopo il Grande Fratello Vip i due sono inseparabili e sono pronti a fare sul serio. “Siamo una coppia, la favola continua”, ha chiarito la 25enne.