Francesco Monte e Giulia a Verissimo: “Siamo una coppia, la favola continua”

By

Francesco Monte e Giulia Salemi a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip

Continua la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip. I due sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato come sta andando avanti il rapporto. L’italo-persiana ci ha tenuto a precisare che ormai forma una coppia con l’ex tronista di Uomini e Donne. E che la loro favola prosegue pure senza la presenza costante delle telecamere. “Siamo una coppia. La nostra favola continua”, ha assicurato la web influencer lanciata da Miss Italia. “Io ci ho sempre creduto. Ho rispettato i suoi tempi e ora siamo sullo stesso binario, per cui speriamo che questo treno non si fermi. Appena usciti dal Grande Fratello abbiamo passato un giorno e mezzo sempre insieme e senza telecamere. Avevamo tante cose da dirci”, ha aggiunto Giulia.

Francesco Monte a Verissimo: “In amore ho paura”

“Con Giulia non è più un’amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa”, ha detto Francesco Monte a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin il tarantino non ha nascosto la sua difficoltà nel tornare ad amare dopo la delusione avuta con Cecilia Rodriguez. “Dopo l’ultima esperienza diciamo che l’amore mi mette un po’ d’ansia. Ho paura di essere deluso e di deludere, ma devo ascoltare più la pancia e meno la testa”, ha spiegato l’ex concorrente dell‘Isola dei Famosi.

Francesco Monte e Giulia Salemi inseparabili

In attesa di scoprire come evolverà questa relazione, Francesco Monte e Giulia Salemi sono inseparabili dopo il Grande Fratello Vip. La coppia passa tanto tempo insieme e sembra pronta a fare sul serio. Francesco riuscirà finalmente a voltare pagina tra le braccia di Giulia?