Monte e Corona dividono: Lidia Vella difende Francesco e attacca Fabrizio

Lidia Vella si scaglia contro Fabrizio Corona: “Arrogante come sempre”

Durante Non succederà più, programma in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Lidia Vella come ogni sabato è stata chiamata in diretta per commentare le notizie di gossip del momento. La conversazione, ad un certo punto, durante la puntata si è spostata anche su Fabrizio Corona e sull’intervista rilasciata da quest’ultimo a Verissimo. L’ex gieffina, stando a quanto dichiarato da lei stessa in persona, ha avuto modo di seguire oggi l’ex re dei paparazzi su Canale 5 che, con le sue esternazioni, pare averla abbastanza infastidita. Corona? “Arrogante come sempre” ha risposto Lidia “Tutto quello che dice lo dice con uno scopo, è tutto studiato”. A non essere piaciute particolarmente alla Vella, inoltre, sarebbero state le parole che quest’ultimo avrebbe usato per parlare della sua precedente relazione con Silvia Provvedi. Lui non è innamorato di lei? “Spero non sia una trovata giornalistica. Poteva evitarlo di dire dopo due anni di relazione […] Per me ha poca credibilità”.

Lidia Vella difende Francesco Monte: per lei l’ex tronista merita di entrare al Grande Fratello Vip

Prima di parlare di Fabrizio Corona, però, Lidia Vella ha avuto modo di dire la sua anche su Francesco Monte e sulla sua tanto discussa partecipazione al GF VIP. La siciliana, proprio perché in passato ha preso parte allo stesso reality, si è sentita molto toccata dalle parole di Antonio Ricci (che recentemente ha definito i concorrenti dei reality “Carne da macello”). “Essere definiti carne da macello lì dentro non è bello” ha infatti spiegato Lidia. Il modo in cui è stato trattato Monte per via dello scandalo canna-gate? “In TV vediamo di peggio” ha dichiarato la Vella “Non vorrei che fosse una cosa per fare più audience col programma. Per me è esagerato”.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte dentro: entra anche Lory Del Santo

Una volta confermata l’entrata di Francesco Monte al Grande Fratello Vip, nell’ultimo numero di Chi, sono stati fatti anche i nomi di tutti quei partecipanti che, durante i casting, sono stati esclusi o si sono tirati indietro. Nel giornale, inoltre, si era parlato anche il ripescaggio di Lory Del Santo che, a Verissimo, ha confermato proprio oggi che parteciperò al reality.