Grande Fratello Vip: i concorrenti esclusi e quelli che ancora potrebbero entrare

Grande Fratello vip: ecco chi sono i concorrenti che non hanno accettato di partecipare

Manca meno di una settimana all’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip ma il cast dei concorrenti, oggi, potrebbe ancora subire delle modifiche. A fare luce su questa eventualità, nello specifico, è stato il settimanale Chi che, nell’ultimo numero, ha fatto una lista dei concorrenti esclusi e di quelli che, invece, potrebbero essere presto ripescati. A non entrare nella Casa, sicuramente, sarà Anna Falchi. L’attrice, infatti, adesso che sta con il senatore Ruggeri ha detto di non sentirsi pronta ad esporsi così tanto con un reality. Accordo saltato anche con Justine Mattera e Asia Argento che, stando a quanto scritto dal giornale di Signorini, sarebbero state contattate per partecipare al GF Vip. La proposta fatta alle due, però, non si sarebbe trasformata in qualcosa di concreto per ragioni economiche. Per motivi diversi, invece, non parteciperanno Katia Aveiro (sorella di Cristiano Ronaldo) e Birgitte Nielsen. La prima, nello specifico, pare che non sappia parlare ancora bene l’italiano mentre la seconda, diventata mamma da poco, non se la sarebbe sentita di stare lontano dalla figlia per così tanto tempo.

Grande Fratello Vip, possibili ripescaggi tra i concorrenti esclusi: salta fuori il nome di Lory Del Santo

Tra i concorrenti esclusi, per il momento, pare che ci sia anche Lory Del Santo. Quest’ultima, però, potrebbe non fare il suo ingresso subito nella Casa ma arrivare in un secondo momento al GF Vip. Stando a quanto scritto dal settimanale Chi, infatti, Lory del Santo sarebbe ancora in lista (e non è detto che non entri). Quali siano state le ragioni che l’hanno spinta a candidarsi per il GF Vip noi, al momento, non lo sappiamo. Su Chi, però, sono state ampiamente mostrate (in apposite schede di presentazione) quelle che, oggi, sono le motivazioni dei concorrenti ufficialmente in gara. Francesco Monte, per esempio, spera in una rivincita personale. Le sorelle Provvedi, invece, vogliono mettere alla prova se stesse, così come Maurizio Battista e Giulia Salemi. Più drastica la posizione di Lisa Fusco che, al contrario degli altri, vede il Grande Fratello Vip come la sua ultima chance per emergere nel mondo dello spettacolo.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte ufficialmente nel cast

Adesso che il cast del Grande Fratello Vip 3 è stato annunciato e confermato ufficialmente anche dal settimanale di Alfonso Signorini, il ritiro dal reality di Francesco Monte sembra ormai che si possa scongiurare del tutto. Dopo l’Isola dei Famosi, quindi, è arrivato il momento per l’ex tronista di Uomini e Donne di mettersi in gioco con un altro reality.