Francesco Monte e Giulia Salemi inarrestabili e contenti: il traguardo della coppia e il gesto dell’ex tronista

Non si fermano più Giulia Salemi e Francesco Monte. La coppia, sbocciata definitivamente a Grande Fratello Vip 3 ultimato, continua a mietere amore e appare sempre più affiatata. I dubbi dell’ex tronista sulla relazione sono ormai un lontano ricordo, così come sono un lontano ricordo gli scetticismi di quella parte di pubblico che, inizialmente, non ha dato troppo credito al rapporto. La coppia, pian piano, ha fatto ricredere tutti. Ciò che più colpisce è Monte, che ha ritrovato un sorriso e un entusiasmo che non si vedevano da tempo sul suo volto. Addirittura la Salemi è riuscita a farlo diventare più social. Infatti, è stato il tarantino poche ore fa a esprimere tutta la sua gioia per il traguardo amoroso tagliato nella giornata odierna…

Giulia e Francesco: tre mesi d’amore, il post di Monte

E sono tre mesi di amore tra Francesco e Giulia. “Noi #3“, le parole scritte da Monte tra le sue Instagram Stories, a corredo di un tenero scatto con la fidanzata. La coppia è ormai decollata e voci parlano già di convivenza. Che poi, in realtà, i due si può dire che quasi vivano già sotto lo stesso tetto, come dichiarato dall’italo persiana in una recente intervista al settimanale Chi: “Convivenza? È come se lo facessimo. A Roma da lui, a Milano da me. Tra noi la passione è altissima”. Tutto procede a gonfie vele. Anche le ruggini tra la coppia e Fariba sono ormai acqua passata. “Ora che abbiamo chiarito tutti i dissapori penso che sono una bella coppia, che stanno bene insieme e che sono fatti l’uno per l’altra. Sono felice per loro perché li ho visti molto uniti, innamorati e gli auguro ogni bene” , le parole della madre di Giulia, intervistata da Vero.

Monte protagonista a C’è posta per Te: la gag dell’armadio che ha conquistato il pubblico

L’ex tronista, nella serata di ieri, è stato ospite per la prima volta a C’è posta per te. La sua apparizione ha conquistato il pubblico visto che Francesco ha ironizzato e sorriso sulle note questioni ‘Canna-gate’ e ‘armadio’, riferite rispettivamente alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e alla sua ex Cecilia Rodriguez.