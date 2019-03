Giulia Salemi e Francesco Monte news: le ultime dichiarazioni di Fariba Tehrani

A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nonostante i numerosi impegni, i due sono inseparabili e fanno davvero sul serio. Tanto che pure Fariba Tehrani, la madre di Giulia, si è ricreduta su questa coppia. Anche se, come precisato dalla persiana in una recente intervista, i suoi dubbi erano legati principalmente al passato di Monte che, come sappiamo, ha sofferto tanto per la fine del rapporto con Cecilia Rodriguez. “Francesco aveva bisogno di tempo per conoscere meglio Giulia e per capire se lei fosse o meno la ragazza giusta per lui. Adesso che ha “messo a fuoco” tutto e ha percepito che lei è una ragazza sincera, affettuosa e vera, è libero di esprimere tutti i sentimenti nei suoi confronti”, ha dichiarato l’ex concorrente di Pechino Express al settimanale Vero.

Fariba Tehrani e il pensiero su Francesco Monte e Giulia

“Ora che abbiamo chiarito tutti i dissapori penso che sono una bella coppia, che stanno bene insieme e che sono fatti l’uno per l’altra. Sono felice per loro perché li ho visti molto uniti, innamorati e gli auguro ogni bene”, ha aggiunto Fariba Teharni. Che, tra le tante cose, doveva partecipare quest’anno all’Isola dei Famosi ma poi qualcosa è andato storto. “Sono stata convocata dalla produzione nell’ottobre scorso, ma poi è saltato tutto. E sono rimasta fuori”, ha ammesso la 56enne.

Giulia Salemi e la convivenza con Francesco Monte

Intanto di recente Giulia Salemi ha parlato di una probabile convivenza con Francesco Monte. “Convivenza? È come se lo facessimo. A Roma da lui, a Milano da me. Tra noi la passione è altissima”, ha assicurato l’italo-persiana al settimanale Chi.