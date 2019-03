Francesco Monte a C’è posta per te tra armadio e battute sul canna-gate

Prima volta a C’è posta per te per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato da Maria De Filippi per inscenare una divertente gag con Luciana Littizzetto. La padrona di casa ha infatti proposto all’attrice comica quattro aitanti giovanotti da sposare. Tra questi il bel Monte che, con grande garbo ed eleganza, è stato al gioco della Littizzetto. Soprattutto quando Lucianina ha tirato fuori riferimenti al canna-gate e a Cecilia Rodriguez. “Ciao Francesco, ti presento Maria detta marijuana. Dovrebbe piacerti”, ha esordito il braccio destro di Fabio Fazio. E subito dopo: “Sei stato fidanzato con Cecilia Rodriguez. Ti sei mangiato la zuppa di Cechu per anni”.

Francesco Monte e Luciana Littizzetto nell’armadio

Ma il pezzo clou della serata è stato l’arrivo dell’armadio. Ebbene sì, Maria De Filippi ha fatto entrare un armadio nello studio dove ha infilato Francesco Monte e Luciana Littizzetto per “la prova vicinanza”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è entrato nell’armadio con nonchalance, non opponendo resistenza nonostante il dolore provato per quell’episodio che ha visto protagonisti Cecilia e Ignazio Moser. Il comportamento di Monte ha stupito e conquistato tutti: il tarantino è stato al gioco, mettendo da parte rancori e drammi. Bravo!

Francesco Monte: amore a gonfie vele con Giulia

A un anno dall’addio a Cecilia Rodriguez, Francesco Monte è ormai andato avanti. La relazione con Giulia Salemi procede a gonfie vele e di recente la coppia ha avuto la benedizione di Fariba Tehrani, la madre dell’italo-persiana.