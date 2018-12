Francesco Monte e Giulia, messaggi nella notte: Salemi svela tutto

Francesco Monte e Giulia Salemi, messaggi nel cuore della notte: Salemi svela tutto

In molti iniziavano a rumoreggiare: tutto un bluff, fuori dalla Casa la storia è già colata a picco, perché non trascorrono tempo insieme? E se non possono, perché almeno non danno notizie che tutto vada bene? A Francesco Monte e Giulia Salemi sono bastati un paio di giorni di silenzio social e televisivo, per sollevare parecchi interrogativi tra i fan. Nella notte appena trascorsa, forse anche a fronte dei tanti sospetti, la modella ha deciso di svelare la reale situazione. E non c’è stata alcuna sorpresa: lei e l’ex tronista stanno insieme, come ha documentato con un’Instagram Stories nel cuore della notte…

Giulia e Monte in video chiamata, la Salemi immortala il momento: “Notte fiabe”

Giulia e Francesco continuano a essere separati fisicamente (per impegni personali e lavorativi), ma non sentimentalmente. A svelare il tutto la Salemi, che nella notte scorsa ha pubblicato tra le sue Instagram Stories uno scatto che dice molto. Nella fattispecie la foto ha immortalato un momento in cui Monte le manda un bacio attraverso una video chiamata. I due si sentono, si vedono – attraverso uno smartphone attualmente. Ci saranno tempi migliori – e si scambiano teneri gesti. Una coppia, a tutti gli effetti, insomma. I fan possono dormire sonni tranquilli. “Notte fiabe”, ha scritto Giulia a commento dello scatto.

Giulia Salemi: la scarsa presenza social e la situazione con Cecilia Rodriguez

Il vociferare di una rottura lampo si stava cominciando a spargere tra qualche follower della coppia. Nella giornata di ieri, ad esempio, Giulia ha motivato la sua scarsa presenza social spiegando di vivere giorni caotici e, dunque, di non riuscire ad essere presente come al solito. Il fatto che non avesse fatto alcun riferimento a Monte aveva allarmato qualcuno e fatto traboccare qualche malalingua. Sempre a proposito di social e sempre a proposito della Salemi, è giunta poche ore fa una notizia curiosa. Lei e Cecilia Rodriguez non si seguono più. Che è successo? (qui tutti i dettagli della vicenda)