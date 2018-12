Cecilia Rodriguez non segue più la Salemi su Instagram: la reazione di Giulia

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram

Fine dell’amicizia tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. La sorella di Belen ha tolto il “segui” su Instagram alla nuova fidanzata di Francesco Monte. Come ha replicato l’italo-persiana? A sua volta ha smesso di seguire l’argentina sui social network. Con tutta probabilità Cechu ha compiuto questa mossa per non vedere foto e video del suo ex compagno. Una scelta più che comprensibile quella della sud americana, ormai felice accanto a Ignazio Moser. Cecilia e Giulia hanno condiviso la scorsa estate una vacanza a Cefalù, dove sono state ospiti di un evento insieme ad altre influencer. Le due fin da subito sono apparse affiatate e complici ma l’ingresso della Salemi al Grande Fratello Vip ha incrinato il rapporto. E Cecilia non ha evitato di punzecchiare la collega in un’intervista a Casa Signorini, bacchettandola per il suo flirt con Monte. Ora la decisione finale: quella di non seguirsi più su Instagram, segno che la Rodriguez e la Salemi non hanno più nulla da condividere.

Come procede la storia d’amore tra Francesco e Giulia dopo il GF Vip

Cecilia Rodriguez a parte, la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua anche dopo il Grande Fratello Vip. L’ex Miss e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno superato le titubanze e perplessità riscontrate nella Casa più spiata d’Italia e scelto di vivere apertamente il loro amore. Da qualche giorno non si mostrano più sui social network: una decisione presa da entrambi per via dei nuovi ritmi frenetici. A spiegare la situazione è stata di recente la Salemi: “Scusate se sto postando poco solo che sono giorni caotici e sto organizzando tutto prenatale. Tornerò presto più carica di prima”.

Cecilia e Ignazio pronti a mettere su famiglia dopo il GF Vip

Procede tutto a gonfie vele pure tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A un anno dal primo incontro al Grande Fratello Vip, i due convivono a Milano e sono pronti per allargare la famiglia. “Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di creare una famiglia. Né io né Ignazio in questo momento stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità”, ha dichiarato la modella a Novella 2000.