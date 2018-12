Cecilia e Ignazio rivelano il loro segreto: “Ecco perché stiamo ancora insieme”

Cecilia e Ignazio news: la coppia rivela il loro segreto d’amore

In barba a critiche e malelingue continua a gonfie vele la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A un anno dal primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip i due sono più uniti e innamorati che mai. Non solo: subito dopo la fine del reality show sono andati a convivere e non hanno mai nascosto di voler mettere su famiglia in futuro. Nel frattempo la coppia ha svelato il segreto del loro amore, ovvero in che modo sono riusciti ad andare avanti nonostante la pressione esterna. “Ci rispettiamo e accettiamo anche qualche piccola defaillance da entrambe le parti. Questo è il motivo per cui continua la nostra storia d’amore”, ha spiegato la sorella di Belen a Novella 2000. L’ex ciclista ha aggiunto: “Siamo sempre più uniti e per quanto ogni tanto sul web spunti fuori qualche notizia sbagliata sulla nostra relazione, posso dirvi di non essermi mai innamorato di una donna come lo sono di Cecilia. È la donna che ho sempre desiderato”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez innamorati pazzi

Cecilia Rodriguez ha confessato che all’inizio non era convinta di Ignazio Moser ma poi, settimana dopo settimana, ha capito che era l’uomo giusto. “La sua voglia di vivere è quella che mi ha fatto innamorare di lui. Uno spirito libero, che ha sempre i piedi per terra. È davvero speciale“, ha ammesso l’argentina. Non mancano però i difetti: “A volte supera i limiti e vuole avere sempre ragione”.

Ignazio Moser svela il grande difetto di Cecilia Rodriguez

“Cecilia è un po’ troppo gelosa, ma è nella sua indole, non ci posso fare nulla. In casa sono fin troppo bravo e non do motivi per farla preoccupare. Sarà gelosa perché mi ama tanto…”, ha invece confidato il figlio di Francesco Moser.