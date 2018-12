Giulia Salemi e Monte? Lei spiega l’assenza social: fan all’assalto

Giulia Salemi e Francesco Monte che fine hanno fatto? L’italo persiana spiega la sua assenza dai social: i fan all’assalto

Più non si vedono e non si sentono e più fanno rumore. Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a essere sulla cresta del gossip dopo il Grande Fratello Vip, anche se negli ultimi giorni hanno fatto perdere le loro tracce. Quando si mostrano fanno notizia, quando non si mostrano fanno notizia comunque. Così, dopo che i due non hanno dato news della loro relazione per un paio di giorni è scattato immediatamente l’allarme dei fan: che fine hanno fatto? Già ci hanno ripensato? Perché non mandano segnali? Oggi l’italo persiana ha scritto un post su Instagram, motivando la sua scarsa presenza sui social in questo periodo. La reazione di migliaia di follower è stata immediata. Il post è stato preso d’assalto.

La Salemi si spiega: i fan si entusiasmano, ma non mancano gli scettici

“Ciao amici scusate se sto postando poco solo che sono giorni caotici e sto organizzando tutto per Natale 🙏🏻 Tornerò presto più carica di prima 🎉🎉🎉 grazie sempre per i messaggi, i commenti, le pagine, il sostegno e l’amore continuo”, ha scritto la modella poco fa sul suo profilo Instagram per motivare la sua assenza da Instagram. Tanti, tantissimi i commenti e i like piovuti sul messaggio. La maggior parte di stima e affetto, conditi da molta fiducia sul futuro roseo con Francesco Monte. Altri più scettici, con tanto di sospetti che tra i due qualcosa non torni visto che pare siano molto ritrosi a dare segnali chiari e positivi sulla loro love story. Altri ancora pensano che il loro riserbo sia per autotutela della privacy.

Giulia e Francesco: What’s going on?

Ciò che si sa è che i due al momento non hanno trovato molto tempo per stare assieme. Giulia è a Milano, mentre Monte è a Roma. Gli impegni lavorativi e personali pare abbiano avuto il sopravvento. Presto li rivedremo assieme, uniti, felici e innamorati? In molti scommettono di sì, ma qualche voce fuori dal coro mormora. What’s going on?