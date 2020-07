Francesco Monte: “Trattato come carne da macello in tv”. Lo sfogo

Manco il tempo di pubblicare il suo primo singolo ‘Siamo già domani’, che subito Francesco Monte si è ritrovato al centro del gossip del Bel Paese. Motivo? La sua attuale fidanzata Isabella De Candia, modella anch’essa di origini pugliesi, ha avuto un forte scontro verbale con Tommaso Zorzi che ha fatto dell’ironia sulle qualità canore del tarantino. Nella querelle si è sentita chiamata parte in causa anche Giulia Salemi, ex di Monte, che ha replicato a Isabella. Di questo e molto altro ne ha parlato lo stesso Monte con Leggo.it, a cui ha rilasciato un’intervista. Si diceva musica e gossip: la prima una passione che Francesco sta cercando di far diventare una professione. Il secondo un peso da scrollarsi dalle spalle al più presto.

Francesco Monte tra musica e gossip: parla il modello

La decisione di buttarsi nella musica e mettersi in gioco è stata presa dopo Tale e Quale Show, programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti in cui Francesco si è contraddistinto ricevendo parecchi complimenti. “Sì, quell’esperienza mi ha aiutato a prendere coraggio perché ho ricevuto complimenti anche da persone del settore“, spiega il modello che aggiunge che sta lavorando a un album che possa dare un seguito al primo tassello, vale a dire ‘Siamo già domani’. Si passa al capitolo pregiudizi e gossip: sui primi Monte dice di averci fatto ormai il callo e che dopo 10 anni è arrivato a dire che è contento se si “pensa male” di lui. “Almeno posso dimostrare che sbagliate”, ha chiosato. Largo alla cronaca rosa, che gli sta sempre alle calcagna.

Francesco Monte: “In tv spesso trattato come carne da macello”

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi, noto influencer, ha fatto dell’ironia sul lavoro musicale di Monte provocando la dura reazione della sua compagna Isabella che, a sua volta, ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto scaturire la reazione dell’ex di Francesco, Giulia Salemi. Peggio (o meglio?) di Beautiful, verrebbe da dire. Ma tant’è. Il pugliese non è intervenuto nella querelle ed ora prova a defilarsi. “Io delle mie cose non ho mai parlato”, spiega, aggiungendo che la cosa che più gli dà fastidio è essere “giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto”. A questo punto arriva un pesante affondo sulla televisione e il rapporto avuto con essa fino ad ora: “In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello”, afferma il modello tarantino che conclude: “Hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l’ambiente della musica alla televisione”.