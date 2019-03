Francesco Monte annuncia entusiasta un nuovo importante progetto dopo il Gf Vip

Francesco Monte annuncia una novità e i fan sono impazienti: le ultime news

Francesco Monte tramite delle stories su Instagram ha scatenato la curiosità dei fan! L’annuncio del nuovo progetto dopo il Gf Vip 2018 è stato abbastanza completo, a dire il vero. Monte ha spiegato cosa sta per succedere nella sua vita, ma rimane la curiosità dei fan di vedere il tutto realizzato. Nulla ha a che fare con Giulia Salemi: fra i due procede tutto a gonfie vele. Sarà un cambiamento che ha a che fare esclusivamente con il lavoro di Francesco Monte, e che in qualche modo renderà contente anche le tantissime che apprezzano la bellezza dell’ex tronista di Uomini e Donne!

Francesco Monte dopo il Gf Vip: l’annuncio del nuovo progetto

“Oggi giornata di appuntamenti”, ha esordito Francesco su Instagram. Inizialmente infatti ha parlato un po’ con i suoi fan, mentre si recava probabilmente in uno dei luoghi in cui aveva appuntamento. Ha mostrato entusiasmo per l’aria primaverile che si respira da qualche giorno e ha chiesto ai suoi fan come avessero trascorso la giornata. E poi l’annuncio: “Colgo anche l’occasione per parlarvi del mio progetto lanciato con Bikini Couture visto che l’estate sta arrivando”. Dunque Francesco sta lavorando a una nuova linea di costumi da mare! Da uomo, è chiaro. Sul profilo del marchio c’è già uno scatto dell’ex gieffino, ma ben presto arriveranno foto anche sul profilo di Francesco: “Proprio in questi giorni vedrete un nuovo scatto postato. Fatemi sapere cosa ne pensate”, ha detto alla fine del video.

Francesco Monte news, le ultimissime dopo il Grande Fratello Vip

Le news su Francesco Monte non possono che rendere felici ed orgogliosi i suoi fan. Di sicuro Monte sta raccogliendo soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, ma anche in amore è molto felice. La storia con Giulia va sempre meglio, ha fatto pace con sua suocera Fariba e le prospettive per un futuro insieme sono quelle giuste. In tutto questo, però, spicca la dura lotta che Francesco fa ogni giorno contro gli haters.