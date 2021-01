Nuova vita per Francesco Monte. Dopo i reality e i gossip il bel tarantino ha voltato pagina: il suo sogno è oggi affermarsi come cantante. E a Verissimo, dove è stato ospite della puntata in onda su Canale sabato 9 gennaio 2021, l’ex di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi ha parlato principalmente dei suoi nuovi progetti musicali. Non sono mancate le confidenze più intime, come gli attacchi di panico di cui ha sofferto qualche tempo fa e che ha superato solo con grande determinazione e forza di volontà.

A Verissimo Francesco Monte ha parlato a lungo dell’esclusione alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Il 32enne era in lizza per la categoria giovani ma non ha superato le selezioni finali. Il suo obiettivo è ora continuare a cantare e riprovare a salire sul palco dell’Ariston. Monte ha spiegato a Silvia Toffanin di aver ripreso a suonare il pianoforte ma ha iniziato a studiare pure il basso.

Sugli attacchi di panico Francesco Monte ha invece confidato:

“Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”

E la vita privata come va? Tutto procede a gonfie vele tra Francesco Monte e Isabella De Candia, modella pugliese. I due fanno coppia fissa da quasi due anni e sono piuttosto riservati e discreti. Vivono la loro storia d’amore lontana dal gossip e dai riflettori. Una situazione ben diversa rispetto alla relazione precedente di Francesco, quella con Giulia Salemi, di nuovo reclusa al Grande Fratello Vip.

A riguardo Francesco Monte ha precisato: “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”. Il messaggio è chiaro: il cantante non ne vuole più sapere di Giulia Salemi. Francesco è andato avanti, è felice accanto a Isabella e vuole concentrarsi sul suo nuovo percorso artistico. Ad oggi ha già pubblicato due canzoni: Siamo già domani e Andiamo avanti.

Dopo aver partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti Francesco Monte ha capito che la sua strada è quella delle sette note e vuole fare il possibile per raggiungere traguardi importanti e soddisfacenti. Monte si è detto felice di tutto quello che sta accadendo nella sua vita professionale e di come sia riuscito a staccarsi dal suo passato.