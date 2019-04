Francesco e Giulia news, sorpresa commuove fan: la coppia felicissima

Sorpresa per Giulia Salemi: il bellissimo gesto

Giulia Salemi e Francesco Monte sono una delle coppie più amate dell’ultimo periodo. Da quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip, i loro fan si sono moltiplicati. Anzi no, triplicati. Ma che diciamo: quadruplicati! E trovano sempre l’occasione buona per dimostrare il loro affetto. Questa volta Giulia, dopo essersi coccolata un po’ in una beauty spa, ha avuto una magnifica sorpresa: alcune sue ammiratrici l’hanno incontrata per dimostrarle quanto tengono a lei. La fashion blogger è rimasta senza parole perché non si sarebbe aspettata nulla del genere: si sorprende ancora di avere dei fan pazzi per lei e per la sua storia d’amore con Francesco Monte.

Francesco e Giulia ultime notizie, fan commosse per la coppia

C’è stato qualche intoppo durante il Coachella, ma Francesco e Giulia non hanno mai perso l’entusiasmo che li contraddistingue. E i loro sostenitori non li perdono mai di vista! Adesso la Salemi, attraverso una Instagram stories, ha voluto fare dei ringraziamenti speciali a due ragazze che le hanno fatto una bella sorpresa: “Sorpresa della domenica: mi sono venute a trovare loro. Amore, ma stai piangendo? Ma che dolcine! Mi aspettate da mezz’ora al freddo? Io sono felice”. Ha poi continuato: “Topine dolci, grazie per l’amore che mi dimostrate sempre”. E a chi la critica? “Gli altri: bla bla bla”.

News Giulia Salemi, confessioni a Vieni da me di Caterina Balivo

Recentemente abbiamo visto Giulia Salemi a Vieni da me, dove ha parlato di più di sé stessa: “Grazie mille a Caterina Balivo per questa bella intervista […]. Giocando, ridendo e con alcuni video-sorpresa mi sono davvero divertita. Grazie a tutti voi per avermi sostenuto, seguito ed esservi scatenati sui social […]“. Questo è stato l’ultimo messaggio che ha scritto su Instagram la Salemi. Dove la vedremo la prossima volta? I fan aspettano un’intervista-doppia col bel Monte!