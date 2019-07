Francesco Facchinetti: cosa pensa di Giulia De Lellis e Kekko dei Modà

Che cosa pensa Francesco Facchinetti di Giulia De Lellis? E di Kekko dei Modà, invece? A rivelarlo è direttamente lui

Tra ieri ed oggi Francesco Facchinetti ha dato la possibilità ai suoi fans di porgergli delle domande tramite il suo profilo Instagram. Il figlio di Roby Facchinetti, si è espresso su vari argomenti ma hanno molto colpito le bellissime parole che ha utilizzato per descrivere Giulia De Lellis e Kekko dei Modà. Tra le tante domande, inoltre, il conduttore televisivo ne ha ricevuta anche una su Stash, il frontman dei The Kolors. A quanto pare il cantante di recente ha avuto un malore e Facchinetti ha colto l’occasione per tranquillizzare tutti i suoi fan dicendo loro che il ragazzo sta bene e che non è finito in ospedale come invece qualcuno ha raccontato. Inoltre, il papà de La canzone del capitano si è complimentato con Mariasole Pollio, giovane promessa del mondo dello spettacolo che sui social ha già raggiunto ben un milione di follower.

“Kekko è uno vero. Giulia, invece, coraggiosa!” il pensiero di Francesco Facchinetti

Una delle prime domande che sono state poste a Francesco Facchinetti riguardava che cosa pensasse di Kekko dei Modà. Il figlio di Roby ha espresso tantissimo affetto per il cantautore: “Kekko è una persona a cui voglio molto bene umanamente parlando. Insieme abbiamo vissuto dei momenti magici, non lo vedo da tantissimo tempo ma lui è uno vero. È uno vero e in un mondo di falsi le persone vere sono uniche”. Anche per Giulia De Lellis, Francesco Facchinetti ha espresso un pensiero molto gentile. Il conduttore ha definito l’influencer una ragazza molto coraggiosa: “Beh Giulia è molto giovane, ha un coraggio incredibile e sopratutto ha anche senso dell’umorismo. Seguitela perché è grandiosa”. Inoltre, Francesco ha invitato i suoi fan a comprare il libro della De Lellis, del quale è stata annunciata oggi l’uscita, e si è complimentato con lei per i risultati raggiunti.

Francesco Facchinetti e il rapporto con Irama Plume

Nessun accenno è stato fatto invece ad Irama e a quello che è accaduto alcuni giorni fa. Di recente, il disc jokey italiano ha pubblicato sul suo Instagram un pesantissimo sfogo dove accusava una persona misteriosa di averlo tradito. Tutti pensarono che si riferisse ad Irama ma fu Francesco stesso a smentire e a dire che di lui non si trattava: “Irama non c’entra nulla con quello che ho detto ieri. Sono molto arrabbiato con un mio amico di cui non vi dirò il nome. Rispetto alle mie faccende con le persone con cui lavoro sono affari miei”. Nonostante ciò non si sono fermate le voci che descrivono incrinato il rapporto tra il cantante de La ragazza dal cuore di latta e il conduttore milanese.