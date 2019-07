Facchinetti-Irama lite, la verità: “Lui non c’entra, parlavo di un amico”

Lite Francesco Facchinetti-Irama: l’ex dj Francesco smentisce le notizie che hanno scaldato il gossip nostrano in giornata

Francesco Facchinetti e Irama ai ferri corti: questa la notizia del giorno. In realtà il figlio di Roby Facchinetti ha voluto precisare la faccenda, smentendo le voci e i gossip su una presunta ed accesa lite con il cantante de “La ragazza con il cuore di latta“. Nella famose stories che Facchinetti ha condiviso sul suo Instagram non ce l’aveva con Irama, ma con un suo amico. Nella serata di martedì 23 luglio, l’ex dj Francesco ha cercato di spiegare che il cantante nato ad Amici non c’entra nulla con il suo sfogo, anche se l’account Instagram del settimanale Spy ha lanciato una vera bomba nel campo musicale italiano.

Facchinetti smentisce sfogo social su Irama: ecco come stanno davvero le cose

La notizia bomba della giornata si è rivelata una vera bolla di sapone. Tutto era iniziato da uno sfogo social di Facchinetti e da lì il gossip sulla lite con Irama ha fatto subito il giro del web. Per la dimensione che la notizia ha preso nel corso della giornata del 23 luglio, l’ex compagno di Alessia Marcuzzi ha deciso di intervenire ed abbassare i toni. “Ieri ho detto che un mio amico mi ha tradito, non un ragazzo con cui lavoro. Detto questo, sulla faccenda che riguarda Irama, non c’entra nulla la mia faccenda con lui con quello che ho detto ieri. Quindi tutto quello che è stato scritto ha fatto allarmare mio padre…Andiamo avanti, sono molto arrabbiato con un mio amico di cui non vi dirò il nome e rispetto alle mie faccende con con le persone con cui lavoro sono affari miei“, ha detto Facchinetti in una Instagram stories.

Cosa è successo con Irama? Confermata a metà la lite con il cantante

Dalle parole di Facchinetti possiamo capire che i rapporti con Irama si sono davvero incrinati e qualcosa di importante tra di loro è successo davvero. Ma il suo sfogo non riguardava l’ex di Giulia De Lellis ma un suo amico. Dalle ultime dichiarazioni allora, Facchinetti sembra confermare l’allontanamento con Irama ma smentendo che nelle famose stories si riferiva a lui.