Facchinetti e Irama, rottura totale: ‘volano i coltelli’, retroscena

Facchinetti e Irama, rottura totale: ‘volano i coltelli tra il manager e il cantante’, Spy spiffera tutto

Francesco Facchinetti e Irama Plume, c’eravamo tanto amati. I due avrebbero avuto un burrascoso litigio. Il retroscena dello scontro lo ha raccontato Spy che ha descritto una situazione davvero rovente. Il manager e il cantante sarebbero giunti ai ferri corti. Secondo il settimanale, le Stories Instagram di fuoco pubblicate nelle scorse ore da Facchinetti e indirizzate a un non meglio precisato destinatario, sarebbero in realtà dirette al giovane cantautore che di tutta risposta, sempre nelle ultime ore e sempre tra le Stories Instagram, avrebbe risposto con un bel dito medio. E in effetti spulciando tra i filmati social di Irama il vaffa… mimato c’è. Anche in questo caso nessun riferimento specifico. Ci ha pensato Spy a rivelare tutto.

“È stato Irama, secondo quanto risulta a Spy, a voler chiudere il rapporto con il suo manager”

“Clamoroso: volano i coltelli tra Irama e Francesco Facchinetti” scrive Spy che aggiunge. “Cos’è successo tra il cantante e il manager? […] Alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki, l’altro assistito dall’agenzia Newco Management di Facchinetti”. Il settimanale sostiene che sia stato il cantautore a rompere il legame con l’agenzia: “È stato Irama, secondo quanto risulta a Spy, a voler chiudere il rapporto con il suo manager.”

Facchinetti: “Mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu.o”

La rivista collega poi i fili ‘social’, tracciando un cammino rosso tra le Stories di Facchinetti e di Irama postate nelle ultime ore. Il fu Deejay Francesco ha dichiarato: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu.o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inc…..to. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”. Irama, di tutta risposta, ha replicato pubblicando il dito medio.