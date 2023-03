Il figlio di Roby Facchinetti svela perché si sono trasferiti a Lugano e il motivo per cui la moglie non spende i suoi soldi

Francesco Facchinetti ha risposto ad alcune curiose domande dei suoi fan attraverso le Stories di Instagram. Qui il figlio di Roby Facchinetti ha sottolineato che tra lui e sua moglie Wilma è lei la persona più ricca. Un fan curioso ha chiesto all’agente dello spettacolo una risposta al riguardo. Ebbene Francesco non si è tirato indietro e ha raccontato ai fan il motivo per cui sua moglie Wilma Helena Faissol – questo il nome completo – possiede un patrimonio decisamente più elevato del suo. Allo stesso tempo, ha anche spiegato il motivo per cui però la donna non spenderebbe il suo denaro.

Facchinetti non ha mai negato di aver avuto sempre una condizione economica da privilegiato, ma è sua moglie la persona più ricca della sua famiglia. E lo è molto di più. Infatti, Wilma è la figlia di un famoso dentista brasiliano e possiede, pertanto, un vasto patrimonio. Ecco la risposta di Francesco alla curiosa domanda di un fan su Instagram:

“Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose”

Detto ciò, Facchinetti ci ha tenuto a precisare che, sebbene sua moglie Wilma sia molto più ricca di lui, “non deve spendere un euro” delle sue ricchezze. Il motivo? Ecco che con la sua ironia, Francesco ha spiegato questo dettaglio ai suoi fan.

“Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa”

Facchinetti ha raccontato di aver un buon rapporto con il suocero, il famoso dentista Olympio Faissol. Ma ha anche rivelato che “l’inizio non è stato dei migliori tra loro”. In particolare, quando ha incontrato Francesco, l’odontoiatra l’avrebbe definito così: “Sei come una macchina vecchia piena di adesivi”. Col tempo, il figlio di Roby Facchinetti, che di recente ha subito una rapina in casa, gli ha fatto capire che avrebbe trattato la figlia come una principessa.

Intanto, Francesco ci ha tenuto anche a smentire le voci di crisi tra lui e sua moglie Wilma. Ha spiegato che tra loro procede tutto bene e che spesso non si trovano a casa insieme perché hanno i propri impegni lavorativi in questo periodo. Facchinetti ha, inoltre, rassicurato i fan, facendo loro sapere che sua figlia Lavinia sta meglio dopo il brutto spavento dei giorni scorsi.

Infine, l’agente del mondo dello spettacolo ha rivelato il motivo per cui lui e la sua famiglia si sono trasferiti a Lugano. Nessuna motivazione legata all’aspetto economico e finanziario. In realtà, la decisione è stata presa da Facchinetti per proteggere la sua famiglia e vivere in un posto sicuro vicino all’Italia.