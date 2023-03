Preoccupazione per la figlia di Wilma e Francesco Facchinetti, Lavinia. La piccola di casa Facchinetti si è ammalata più di due settimane fa: è dal 18 febbraio, infatti, che ha la febbre a 40, con una remissione di quattro giorni la scorsa settimana. Proprio ieri 8 marzo, Lavinia ha compiuto 7 anni, ma ha dovuto annullare la festa a causa della febbre molto alta ed è stata costretta a passare il compleanno in ospedale per fare vari accertamenti. La moglie del manager ha documentato sulle sue storie Instagram la giornata passata tra un esame e l’altro e ha dato nuovi aggiornamenti ai suoi followers sulle condizioni di salute della bambina.

Come menzionato prima, Lavinia è ammalata ormai da venti giorni ed è stata sottoposta a vari esami per capire bene da cosa derivi questa sua febbre molto alta. Da come ha riportato Wilma sul suo profilo social, sono state scartate diverse opzioni, tra cui il covid, influenza australiana, virus dell’influenza B e neanche virus respiratorio sinciziale umano. Tuttavia, la febbre non sembra scendere e, dunque, la moglie di Francesco Facchinetti ha voluto fare degli esami del sangue alla figlia.

Questa mattina ha pubblicato una foto in una clinica privata, in cui la bambina appare decisamente poco entusiasta di sottoporsi a questa nuova giornata di accertamenti. L’influencer ha fatto sapere ai suoi seguaci che la radiografia del torace a cui si è sottoposta la piccola ha indicato una leggera bronchite. Non resta che attendere per scoprire se troveranno finalmente una risposta a cosa starebbe causando questo forte malessere.

La famiglia allargata di Wilma e Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti e Wilma hanno avuto due figli, Leone e Lavinia. La modella brasiliana, tuttavia, era già mamma di una bambina, Charlotte, nata da una precedente relazione, che vive con la coppia. Inoltre, lo stesso Francesca aveva già avuto una figlia nel 2011, Mia, insieme all’ex compagna Alessia Marcuzzi. Insieme sono riusciti a creare una famiglia allargata molto affiatata, tanto che si ritrovano spesso a trascorrere le vacanze o le feste insieme.