L’ex conduttrice Mediaset, che presto farà il suo debutto in Rai, è rimasta coinvolta in uno spiacevole incidente all’estero

Attimi di paura a Londra per Alessia Marcuzzi. La bionda conduttrice è di casa nel Regno Unito e sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, a figli Tommaso e Mia e Francesco Facchinetti e Wilma Faissol. Proprio quest’ultima è stata determinata per l’ex volto Mediaset, che ha letteralmente rischiato di morire.

Il drammatico racconto di Alessia Marcuzzi

A raccontare il brutto episodio ci ha pensato la stessa Pinella su Instagram, ringraziando più e più volte la modella e influencer brasiliana, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto negli anni. Durante la cena la Marcuzzi ha rischiato di rimanere soffocata da un boccone di polpo che si è fermato nella trachea. Come spiegato dalla diretta interessata, Alessia non riusciva più a respirare, si è alzata, ha cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto.

“Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire”

Alessia Marcuzzi ha fatto sapere che è tutto accaduto nel giro di due minuti, davanti agli altri ospiti del ristorante che sono apparsi piuttosto confusi dalla situazione. Appena si è ripresa del tutto la presentatrice, nuovo volto di Rai Due della prossima stagione televisiva, ha abbracciato a lungo Wilma Faissol.

Alessia Marcuzzi ha precisato che la moglie di Francesco Facchinetti ha agito con competenza, dopo aver seguito un corso di primo soccorso in America. Lì Wilma ha imparato la manovra di Heimlich, che ha poi attuato sull’ex compagna del figlio dei Pooh.

Un episodio che la Marcuzzi non dimenticherà mai tanto che ha deciso che appena tornerà alla vita di tutti i giorni seguirà anche lei un corso del genere per trovarsi pronta davanti a qualsiasi tipo di problema o ostacolo. Il post di Alessia, quello in cui racconta l’accaduto, è stato commentato da tanti Vip di casa nostra.

Da Adriana Volpe a Elena Santarelli, da Antonella Clerici a Mara Venier, da Gaia Lucarello (moglie di Simone Inzaghi) ad Anna Dello Russo. Tutti si sono complimentati con Wilma Faissol per la tempestività e prontezza con la quale ha salvato la vita di Alessia Marcuzzi.