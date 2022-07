Quali sono i rapporti oggi tra Alessia Marcuzzi e Mediaset? Si sapeva già che tra la conduttrice e l’azienda per la quale ha lavorato per decenni c’è stata una separazione consensuale, per così dire. Nessuna battaglia, nessuna guerra e pare nessun rancore: si sono lasciati di comune accordo, insomma. Alessia ha scelto di lasciare Mediaset e anche la televisione per un po’ di tempo, ma questo non ha influito sui rapporti con Pier Silvio Berlusconi. Nel frattempo però qualcosa è successo: la Marcuzzi è passata in Rai e condurrà un programma sulla seconda rete.

Rai Due è di sicuro il canale sul quale è stato fatto un lavoro più grande di tutti i canali. Si parla da tempo di rivoluzione, anzi di rilancio e così è stato: alla presentazione dei palinsesti Rai proprio su Rai Due si sono concentrate la maggior parte delle novità della prossima stagione. Tra queste c’è anche Boomerissima, la nuova trasmissione della Marcuzzi. Lei è molto entusiasta di questo progetto, al quale lavorerà non solo alla conduzione ma contribuendo anche al dietro le quinte. E forse grazie a questa opportunità riuscirà a lavorare col figlio su Rai Due!

Intervistata dal settimanale Nuovo, la conduttrice ha svelato che far parte della rinascita di Rai Due la riempie di orgoglio. Essere stata scelta per questa missione, insomma, le fa molto piacere. Inoltre sente che è una rete dove si sente particolarmente a suo agio: “È la rete che mi somiglia di più, dove c’è anche un pizzico di politicamente scorretto”. Sarà una scommessa per Rai Due ma anche per Alessia, che tornerà in tv a distanza di un anno.

Ha lasciato Mediaset dopo ben 25 anni insieme, per questo è stato inevitabile nel corso dell’intervista chiederle come si sono lasciati e cosa succede oggi fra loro. Quindi Alessia Marcuzzi ha spiegato i rapporti con Mediaset oggi: “Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio: insomma, per me questo è stato importante”. Il passaggio in Rai non ha portato ad alcuna discussione né complicazione fra loro. Essersi separati in buoni rapporti inoltre potrebbe anche portare a nuovi progetti insieme in futuro, mai dire mai.

Alessia Marcuzzi è stata lontana dalla tv per un anno. Un periodo forse lungo per qualcuno considerando che ha sempre lavorato per più di vent’anni. Eppure per lei non è stato così tragico, anzi. Ha avuto il tempo di dedicarsi alla vita privata, alla famiglia e anche alla casa. Adesso è pronta per tornare sul piccolo schermo, e lo farà parlando a un pubblico diverso.