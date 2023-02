Roby Facchinetti e la sua famiglia sono rimasti coinvolti la notte di domenica scorsa in una rapina a mano armata avvenuta nella loro casa di Bergamo. In base a quanto dichiarato dalla figlia di Facchinetti, Giulia, al Corriere della Sera, i malviventi sono entrati in casa puntando le loro pistole contro di lei, contro l’artista e contro gli altri due membri della sua famiglia presenti, ovvero la moglie del cantante Giovanna e il figlio Roberto.

Fortunatamente, al di là del grande spavento, nessuno si è fatto male e i ladri si sono rapidamente dileguati portandosi via un grosso bottino fatto da gioielli e altri oggetti di valore. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto nelle scorse ore, sembrerebbe che sarebbe stato proprio Facchinetti il membro della famiglia costretto ad aprire la cassaforte di casa, consegnando ai malviventi (pare fossero in tre) la refurtiva.

In mattinata, sulla scia di quanto accaduto, Roby Facchinetti ha pubblicato un post sui social aggiornando i suoi follower rispetto alle condizioni di salute sue e dei suoi familiari e spiegando anche di non poter parlare troppo. Le indagini, infatti, sono ancora in corso. Qui sotto il cinguettio dell’ex cantante dei Pooh:

Cari amici, riguardo me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene.

Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi

La reazione di Francesco Facchinetti

Nel frattempo, in mattinata, è arrivata anche la reazione di Francesco Facchinetti. Il manager, comprensibilmente furibondo per quanto accaduto, si è sfogato con una serie di Instagram Stories. Dopo aver confermato la notizia, Facchinetti si è sentito in dovere di sfogarsi contro il sistema italiano. Ecco le sue parole:

“Sono triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro paese. […] Io mi devo sentire libero e sicuro nel paese in cui vivo. In più l’ho ripetuto migliaia di volte è una vergogna che in un paese dove c’è una pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo al sicuro. […] Al governo la Destra e la Sinistra incapaci di mantenere il controllo, incapaci di mantenere l’ordine. Perché siete degli incapaci. Non siete in grado di fare politica ma solo propaganda politica.”

A questo punto, Francesco Facchinetti ha voluto rimarcare un concetto per lui molto importante, ovvero la sua scelta di non vivere più in Italia con la sua famiglia, bensì all’estero, in Svizzera. Qui le sue parole nel merito della questione:

“Perché io non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi, dove non possono farli uscire di casa, dove ho paura di lasciare mia moglie a casa da sola, dove ho paura di lasciare i miei figli a casa con mia moglie.”

Secondo Facchinetti, insomma, un gruppo di “capre incapaci” avrebbe reso l’Italia (da lui definito il paese più bello del mondo) un vero “schifo”.

Proprio pochissime ore fa, fra l’altro, un’altra celebrità italiana ha avuto modo di fare un discorso simile a quello di Facchinetti, seppur dall’altro lato dell’oceano. La modella Bianca Balti, infatti, si è lamentata del suo non sentirsi sicura negli Stati Uniti, un paese che ormai troppo spesso finisce sulle pagine di cronaca a causa di terribili sparatorie.