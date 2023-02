Paura e terrore per Bianca Balti dopo che la scuola della figlia l’ha chiamata e informata che Mia era stata chiusa in classe

Terrore e lacrime per Bianca Balti che nelle scorse ore è spuntata su Instagram piangendo e in preda allo spavento per via di una vicenda da pelle d’oca. La modella da tempo dimora in California, a Los Angeles. Con lei c’è anche la figlia Mia. E proprio Mia è stata al centro del racconto della mamma. La piccola si trovava a scuola quando l’istituto ha contattato Bianca spiegandole che tutti gli alunni erano stati chiusi in classe in quanto nella zona ha dovuto intervenire la polizia, la quale ha dato vita a una operazione per arrestare una persona armata.

“Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato”, ha riferito in lacrime la Balti. Quindi ha poi aggiunto: “Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all’idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni”.

La modella originaria di Lodi si è quindi messa al volante dell’auto dopo che il pericolo è rientrato ed è andata a prendere la figlia. Fortunatamente non è accaduto nulla di tragico. La stessa Balti lo ha confermato sui social: “Mia sta bene, non si è spaventata. Mi ha raccontato cosa è successo e il mio timore più grande è che lei avesse paura senza la mamma”.

Il timore della modella è più che comprensibile, soprattutto dopo le tantissime, troppe, vicende di cronaca nera provenienti dagli Stati Uniti d’America dove, a cadenza regolare, si verificano carneficine perpetrate con le armi da fuoco. Una piaga che affligge l’America da diverso tempo e che oggi più che mai è terreno di scontro politico e sociale. Da un lato chi vuole ridurre drasticamente la circolazione di armi con leggi ad hoc sulla vendita e il possesso; dall’altro coloro che invece non vogliono fare passi in dietro sulla questione.

La vita privata di Bianca Balti

Dopo essersi affermata come modella, nel 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi, dal quale nella primavera 2007 ha una figlia, Matilde. Il matrimonio è poi giunto al capolinea nel 2010. Nel 2015 ha una seconda figlia, Mia, dal compagno Matthew, con cui è convolata a nozze il 1º agosto 2017 a Laguna Beach. Il matrimonio è durato soltanto cinque mesi.

Dalla fine del 2015 è impegnata a sostenere il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Il 1º dicembre 2016, durante l’evento benefico Another Brick in the Wall a Milano, l’UNHCR Italia l’ha omaggiata con una targa di ringraziamento per celebrare un anno di impegno per i rifugiati.