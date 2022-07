“Elisabetta Canalis e Bianca Balti hanno litigato: fine dell’amicizia”

Elisabetta Canalis non sempre fortunata in amicizia. Dopo Maddalena Corvaglia – collega, migliore amica e testimone di nozze dalla quale si è allontanata qualche anno fa – la soubrette sarda avrebbe litigato anche con Bianca Balti. A farlo notare il portale Today: le due, molto unite per diverso tempo, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Una prova evidenza che l’amicizia tra l’ex Velina di Striscia la notizia e la top model sarebbe naufragata.

Al momento le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Né una conferma né una smentita: arriveranno a breve le dovute spiegazioni? Elisabetta Canalis e Bianca Balti sono diventate amiche grazie a Los Angeles, città dove si sono trasferite per esigenze lavorative e sentimentali. Qui la soubrette e l’indossatrice hanno animato la comunità italiana di cui fa parte anche Tiziano Ferro, che ha traslocato in California per scappare dalla popolarità italiana (e qui ha conosciuto il marito Victor Allen).

L’amicizia tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis

Più volte Bianca Balti ed Elisabetta Canalis hanno condiviso sui social network foto e video insieme. Tante le serate trascorse da sole o in compagnia delle figlie, anche loro molto legate. La Balti è mamma di Matilde, nata nel 2007 dall’ex marito, il fotografo Christian Lucidi, e Mia, arrivata nel 2015 dal secondo matrimonio poi naufragato con Matthew McRae.

Nello stesso anno è venuta al mondo Skyler Eva, l’unica figlia che Elisabetta Canalis ha avuto dal marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri conosciuto dopo la chiacchierata liaison con George Clooney. La showgirl e la Balti hanno condiviso con i follower tanti momenti spensierati del loro legame, che sembrava così unico: dalle feste in piscina alle notti brave da “mamme single”, passando per le sedute di allenamento e quelle di shopping.

Per non dimenticare poi i numerosi like e commenti reciproci, diventati sempre più rari nel corso dell’ultimo periodo. Fino al defollow ufficiale che sembra porre la parola “the end” a un rapporto – quello appunto tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti – che sembrava davvero magico.