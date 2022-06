Elisabetta Canalis mamma preoccupata: “Mia figlia non va più a scuola”

Vivere in America non è tutto rose e fiori. È questo il messaggio che Elisabetta Canalis ha lanciato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale F. La soubrette sarda si è trasferita negli Stati Uniti per amore: dal 2014 è sposata con il chirurgo ortopedico Brian Perri, conosciuto ad una festa anni fa. Il sogno della 43enne è però quello di rientrare in pianta stabile in Italia, dove torna tutte le volte che può grazie al suo lavoro e alla sua famiglia che vive ancora in Sardegna.

Elisabetta Canalis parla della figlia Skyler Eva

Elisabetta Canalis ha confidato di trovarsi bene a Los Angeles sebbene i recenti fatti l’abbiano turbata parecchio. La soubrette si riferisce alla recente sparatoria che c’è stata in una scuola del Texas: quando è accaduto Eli era a bordo di un aereo mentre la figlia di sette anni era in classe. La Canalis ha ammesso:

“Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”

A detta di Elisabetta Canalis in California non sono permesse armi d’assalto come in Texas ma il tema della sicurezza resta:

“Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”

Elisabetta Canalis: “Los Angeles è casa per me”

Nonostante questo Elisabetta Canalis ci ha tenuto a precisare che a Los Angeles si trova molto bene: la maggior parte dei suoi amici sono europei. La showgirl ha inoltre voluto fortemente che la figlia frequentasse la scuola francese per avere una cultura europea.

Secondo Elisabetta, poi, gli Stati Uniti sono molto avanti rispetto all’Italia sul tema dei diritti. È il caso delle coppie omosessuali che a Los Angeles sono la normalità. Ma anche l’ambiente: c’è un mare meno bello di quello italiano ma preservato con maggiore cura.

La Canalis ha rimarcato delle differenze pure sul fronte animali: Los Angeles è stata la prima città americana ad abolire la vendita di pellicce e a rendere difficile la compravendita dei cani. L’ex collega e migliore amica di Maddalena Corvaglia ci ha però tenuto a precisare:

“Mio marito mi ripete spesso che l’America non è Los Angeles e nemmeno New York. La vera America culturalmente è diversa. Lui è della Pennsylvania, uno degli Stati più autentici”

Tra le tante cose Elisabetta Canalis ha rivelato che non ha alcuna intenzione di allargare la famiglia. Non ha mai sognato la nidiata di bambini. L’ex fidanzata di Bobo Vieri e George Clooney ha assicurato di non aver mai avuto l’ansia di avere un bambino, né prima di Skyler Eva né dopo.