Elisabetta Canalis sul ring per la prima volta: come è andata e chi ha vinto

La showgirl sarda ha combattuto per la prima volta sul ring: come è andata la sfida con Rachele Muratori e chi ha trionfato

Elisabetta Canalis, 43 anni, è salita sul ring, ha combattuto ed ha trionfato. Sabato 18 giugno a Torino, nella Night of Kick and Puch, ha sfidato nel suo primo incontro di kickboxing la giovane Rachele Muratori, 21 anni, ed ha avuto la meglio. Il match è andato in scena nella Reggia di Venaria. La showgirl sarda è da quattro anni che pratica lo sport da combattimento (la kickboxing ha origini molto antiche, da rintracciare nel sud-est asiatico), ma prima dell’incontro con Muratori non aveva partecipano ad alcuna gara. Ora lo ha fatto ed ha pure vinto.

Night of Kick and Puch è un gala arrivato alla sua dodicesima edizione, in cui viene dato spazio soltanto agli sport da ring. In particolare, l’ex velina di Striscia la Notizia, 43 anni, ha gareggiato nella disciplina kickboxing K-1, che permette una mobilità ampia dell’atleta, che può sferrare calci, pugni e ginocchiate.

Poco prima del match, la Canalis, intervistata da Fanpage.it, così si è espressa: “È da quattro anni che pratico kickboxing, mia figlia viene ad ogni allenamento con me. Anche mio marito che è medico ha un passato nell’agonismo ha fatto per anni lotta greco-romana. Sono tre settimane che sono qui a Torino per prepararmi”.

La sua avversaria, Rachele Muratori, è una studentessa di lingue che nutre il sogno di diventare una fashion influencer. La giovane ha alle spalle un passato da ballerina. In particolare ha praticato danza per undici anni. Dopodiché si è stufata ed ha cercato altri stimoli, buttandosi a capofitto nella kick boxing. Così la sportiva a La Repubblica:

“Ho fatto danza classica per undici anni, ma non mi dava più stimoli. Volevo uno sport completo, che mi formasse fisicamente ma anche mentalmente. Ho provato con la boxe, mi piaceva ma ho bisogno di usare le gambe, e alla Sempre Avanti ho scoperto la kick boxing, trovando l’equilibrio. Ho iniziato ad andare ogni giorno, se saltavo un allenamento mi mancava”.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, nessuna separazione all’orizzonte: voci di crisi infondate

Nei giorni scorsi si è diffusa la voce di una presunta crisi coniugale tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. C’è chi ha persino parlato di rottura. Cosa c’è di vero in tale chiacchiericcio? Praticamente nulla. La showgirl e il chirurgo americano, al momento, sono semplicemente lontani l’uno dall’altra per via dei rispettivi impegni professionali e sportivi. A breve, si ricongiungeranno per trascorrere assieme le vacanze estive, in Sardegna. Dopodiché Elisabetta dovrebbe tornare negli Usa con il coniuge. In un’intervista recente, la conduttrice ha confidato che in un futuro non troppo remoto vorrebbe tornare a vivere in Italia. Perri sarebbe d’accordo. Non resta che attendere.