Francesco Facchinetti frecciata a Fedez? Lo sfogo social è virale

Tempi duri per gli influencer, piovono critiche da ogni parte.

L’ultima predica arriva da Francesco Facchinetti che affida ad un post Instagram uno sfogo contro chi ostenta le proprie ricchezze.

E qualcuno già ipotizza che ce l’abbia con Fedez.

Come si suol dire, a volte è il bue che dice cornuto all’asino.

Ma l’importante è accorgersi di quando si sbaglia.

Francesco Facchinetti si confessa in una storia Instagram che ha il sapore di frecciatina.

Abbiamo visto il DJ del Capitano Uncino di recente, a pranzo per le feste pasquali insieme alla ex Alessia Marcuzzi e alla moglie Wilma e dopo aver scartato le uova di Pasqua Facchinetti era partito per un piccolo tour nelle discoteche.

Nel viaggio di ritorno da Milano a Londra, Facchinetti approfitta di un viaggio in treno per sfogarsi sullo stato degli influencer di oggi.

Chissà quale post di quale vip gli ha ispirato questa lezione di vita.

L’avvertimento: ‘State mettendo in pericolo le vostre famiglie’

Di seguito la storia postata da Francesco:

Facchinetti non le manda a dire con questo post!

Parte subito con una frecciata al veleno: ‘Stupidi con la Sindrome di Napoleone‘, e poi continua ‘se ostentate quello che avete soffrite di narcisismo’



Insomma, accuse belle grosse, dirette senza dubbio a qualcuno che però il cantante non rivela.

Nulla da temere, ci hanno pensato i social a fare teorie su chi fosse il destinatario di tali avvertimenti.

Proviamo a pensarci un attimo: chi è qualcuno che ultimamente sta ostentando un po’ troppo?

Qualcuno che ha di recente acquistato un appartamento di lusso e una Ferrari nuova di zecca e che sta facendo avanti e indietro da Miami?

Esatto, proprio Fedez.

Non possiamo essere certi che Facchinetti si riferisse proprio a lui, ma a leggere queste parole non può che venire in mente il rapper che si sta godendo giornate da single all’insegna degli sfizi, tutti rigorosamente social.

E dobbiamo poi ricordare che tra i due non corre buon sangue.

A qualcuno è sembrato un po’ ipocrita che questa predica venisse proprio da Francesco Facchinetti, che con la moglie Wilma avevano addirittura creato una serie documentario sulla loro vita, alla stregua di celebrità hollywoodiane.

Lady Facchinetti stessa non si tirava mai indietro quando c’era da ostentare, dai viaggi, alle barche, alle cene di lusso.

Tutto è cambiato, dice il figlio di Roby dei Pooh, quando hanno subito una tremenda rapina.

E’ stato traumatico infatti per tutta la sua famiglia, suo padre compreso, quando sono stati ostaggio di alcuni rapinatori che si erano introdotti nella loro villa.

Tutta colpa delle troppe ostentazioni che avevano attirato i malintenzionati.

Con questo post sembra volersi sincerare che ad altri influencer non succeda quello che è successo alla sua famiglia, ma allo stesso tempo sembra proprio voler punzecchiare qualcuno nello specifico.

Chissà se nei prossimi giorni ci rivelerà con chi ce l’aveva.