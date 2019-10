Francesco Facchinetti torna a parlare delle liti con Irama e Fedez

Francesco Facchinetti a Vieni da me: le parole su Irama e Fedez

Francesco Facchinetti è tornato a Vieni da me per una lunga intervista face to face con Caterina Balivo. Il figlio di Roby Facchinetti ha parlato a lungo della sua infanzia con i Pooh ma anche della carriera musicale e del matrimonio con Wilma, dalla quale ha avuto i figli Lavinia e Leone. Impossibile non parlare dell’attuale lavoro di Francesco, quello di manager di alcuni artisti e web influencer. A tal proposito la Balivo ha tirato in ballo la recente litigata tra Facchinetti e Irama. La scorsa estate il vincitore di Amici ha lasciato la scuderia di Francesco per intraprendere un nuovo percorso artistico. Una diatriba che ha tenuto banco per mesi e che Dj Francesco ha voluto ridimensionare nello studio Rai.

Francesco Facchinetti ridimensiona la litigata con Irama

“Io e Filippo insieme siamo riusciti a fare grandi cose insieme. Abbiamo ribaltato una situazione non facile, dove lui era impantanato professionalmente. In un anno abbiamo cambiato tutto”, ha raccontato Francesco Facchinetti a Vieni da me a proposito della fruttuosa collaborazione con Irama che dopo la batosta a Sanremo Giovani 2017 è riuscito a cambiare il futuro della sua carriera. “Inizialmente ci rimani male ma poi ti tranquillizzi. Ora lui deve camminare con le sue gambe e gli auguro il meglio”, ha aggiunto Facchinetti, che dalla scorsa estate non segue più Irama.

Il rapporto tra Francesco Facchinetti e Fedez

A Vieni da me Francesco Facchinetti ha detto la sua pure su Fedez, con il quale in passato ha litigato più di una volta, sia privatamente sia pubblicamente. Il rapper ha criticato la carriera di Facchinetti di figlio d’arte, decisamente più agevolata rispetto ad altre. “In passato abbiamo discusso molto. Se c’è qualcosa che non va è giusto litigare. Lui ha realizzato grandi cose ed è giovanissimo”, ha sottolineato l’ex compagno di Alessia Marcuzzi.

Le parole di Facchinetti su Giulia De Lellis e Frank Matano

Francesco Facchinetti ha poi speso belle parole per Giulia De Lellis e Frank Matano, che fanno ancora parte della sua agenzia. “Frank è stata la prima persona che mi ha dato fiducia. Di Giulia sono molto felice, sta ottenendo bei risultati”, ha ribadito il 39enne.