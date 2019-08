Irama e Facchinetti passano alle vie legali: “È finita malissimo”

In che rapporti sono rimasti Irama e Francesco Facchinetti

È finita malissimo l’avventura lavorativa tra il manager Francesco Facchinetti e il suo ex pupillo, il cantante Irama. A rivelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto. Il figlio di Roby Facchinetti e il vincitore di Amici 2018 si sono detti addio in maniera non pacifica. Per questo ora la parola spetta ai legali di entrambi per discutere la risoluzione del rapporto. Un rapporto che sembrava autentico e indistruttibile, come provato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, quando Francesco ha fatto il possibile per sostenere Irama. Eppure nell’ultimo periodo qualcosa si è incrinato e dopo una furiosa lite agente e artista hanno deciso di prendere strade differenti.

Perché Irama e Francesco Facchinetti hanno litigato

Come raccontato da Spy qualche settimana fa, è stato Irama a voler chiudere ogni tipo di rapporto con Francesco Facchinetti. Alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate pure al dualismo con Riki, l’altro assistito dall’agenzia Newco Management di Facchinetti nonché ex concorrente di Amici. Il cantante non ha però mai confermato o smentito tali indiscrezioni: Irama ha preferito restare in silenzio, anche se sui social network qualche frecciatina a Facchinetti non è mancata.

Irama dopo Francesco Facchinetti: i nuovi progetti

In attesa di chiudere legalmente la faccenda con Francesco Facchinetti, Irama è concentrato sui nuovi progetti lavorativi. Dopo il tour che l’ha impegnato per tutta l’estate il 23enne potrebbe tornare in tv, nel nuovo programma di Maria De Filippi Amici Vip.