Alessia Marcuzzi: Pasqua affollata con gli ex, chi c’era

Per la serie ‘Aggiungi un posto a tavola’, alla tavola di Pasqua di Alessia Marcuzzi sono gli ospiti le vere sorprese sbucate fuori dall’uovo.

Infatti, la conduttrice ha passato le feste insieme a Francesco Facchinetti ed altri amici vip.

Un proverbio dice ‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’ e Alessia Marcuzzi lo ha preso alla lettera.

Per le sue vacanze pasquali è volata infatti in Inghilterra per stare con i figli e non solo!

La location scelta per le festività è Petersham Nurseries, un esclusivo ristorante di cucina italiana all’interno di una serra botanica a Richmond, pochi chilometri da Londra.

A sorpresa spuntano anche l’ex di Alessia, Francesco Facchinetti, da cui Alessia ha avuto la figlia Mia e la sua attuale moglie, Wilma Helena Faissol, conosciuta sui social come Lady Facchinetti.

Non è mica da tutti avere a Pasqua insieme moglie ed ex moglie!

Non è tuttavia un mistero che la Boomerissima abbia mantenuto ottimi rapporti con i padri dei suoi figli (l’altro ex illustre è il calciatore Simone Inzaghi) e che per la serenità di Mia e Tommaso abbia creato una bellissima famiglia allargata.

Katia Follesa: ospite inaspettata!

Come se non bastassero gli ex e la loro famiglia a seguito, Alessia Marcuzzi ha riservato un posto d’onore per il suo pranzo.

Nelle foto postate su Instagram dalla stessa conduttrice, infatti spunta un altro volto noto.

Non è altri che Katia Follesa!

Alessia e Katia infatti sono amiche di lunga data, nonché colleghe, e complice sia loro amicizia che quella delle loro figlie, hanno colto l’occasione di festeggiare insieme.

Assente tuttavia, Angelo Pisani, marito di Katia Follesa, impegnato con la preparazione dello spettacolo ‘Ti Posso Spiegare’, che porterà la coppia di comici in tour per tutta Italia.

Katia ha tuttavia preso un fine settimana libero da passare con la figlia Agata a Londra e per la domenica di Pasqua hanno raggiunto Alessia e la ciurma del Capitano Facchinetti.

Chi si aspettava la presenza di Stefano De Martino è dovuto rimanere con l’amaro in bocca, Alessia Marcuzzi e il conduttore-ballerino hanno infatti smentito le voci su una loro possibile relazione.