Come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore al cervello

Francesco Chiofalo è tornato a lavorare dopo il tumore al cervello che lo ha colpito lo scorso inverno. L’ex protagonista di Temptation Island ha ripreso in mano la sua attività di personal trainer seppur non come in passato. La malattia ha infatti lasciato delle conseguenze importanti sul corpo di Lenticchio, che non è più quello di una volta. Come raccontato al settimanale Di Più, Francesco ha dei ritmi più blandi rispetto al passato e può seguire solo pochi clienti. Non solo: deve continuare a prendere medicine tutti i giorni e ogni sei mesi, per tutta la vita, è costretto a fare una risonanza magnetica per tenere sotto controllo la situazione. Il cancro potrebbe ritornare, nonostante le varie cure alle quali si è sottoposto il 30enne.

Francesco Chiofalo: le conseguenze dopo il tumore

Dopo l’operazione al cervello per rimuovere il tumore scoperto quasi un anno fa, Francesco Chiofalo si è sottoposto a lunghi cicli di radioterapia. Un periodo intenso che ha portato a delle conseguenze importanti. Oggi Lenticchio ha perso la sensibilità alla gamba destra: non può più correre, nuotare o andare in moto. Anche guidare è diventato più complicato: il romano si muove in città con una macchina con i comandi manuali. Inoltre la vista è calata e ha problemi di memoria e al fegato per via degli antidolorifici presi proprio durante la radioterapia. “Purtroppo esiste il rischio che il male ritorni. Vivrò il resto della mia esistenza con questa paura: un secondo intervento sarebbe ancora più rischioso del primo, ci sarebbero poche probabilità di superarlo con successo”, ha spiegato Francesco.

Francesco Chiofalo: un po’ di felicità grazie ad Antonella

In questo periodo così buio Francesco Chiofalo può contare sull’amore e il supporto di Antonella Fiordelisi, la nota modella e spadista conosciuta due anni fa a Temptation Island. Francesco e Antonella si sono avvicinati proprio grazie alla malattia di Lenticchio e presto andranno a convivere. La Fiordelisi, per il suo compagno, ha deciso di lasciare Salerno, dove è nata e cresciuta, e trasferirsi nella Capitale. In più si parla di una loro partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip, condotta da Alessia Marcuzzi.